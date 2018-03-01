Что изменилось с 1 марта в Беларуси

С сегодняшнего дня в Беларуси дорожает обучение в вузах, мобильная связь и сигареты, это последний день подачи декларации и начало запрета ловли щуки.

Последний день подачи декларации

1 марта — это последний день, когда можно отчитаться за доходы в прошлом году. Например, нужно подать декларацию, если продали в прошлом году несколько квартир или автомобилей. Налог оплачивается до 15 мая.

Нарушителей оштрафуют.

Дорожают сигареты

С 1 марта дорожают сигареты табачной фабрики «Неман» и импортируемые «Беларусьторгом»: Kent и L&M – на 5 копеек.; Rothmans – на 1-5 копеек; ряд сигарет марки Davidoff, Parliament и Marlboro – на 10 копеек.

Некоторые виды сигарет Pall Mall подорожают от 5 до 10 копеек. От 1 до 10 копеек вырастут цены на сигареты марки Rothmans, на 5 копеек подорожают сигареты марки Kent. Кроме того, на уровне Br3,25 установлены цены на сигареты Vogue La Cigarette Bleue, Vogue La Cigarette Lilas и Vogue La Cigarette Menthe.

А вот сигареты «Табак-инвест» пока будут продаваться по прежней цене.

Ремонт по упрощенным правилам

С 1 марта белорусские предприниматели смогут ремонтировать здания по упрощенным правилам. Декрет № 7 "О развитии предпринимательства" разрешает проводить "техническую модернизацию" без согласования проекта в каких-либо инстанциях».

Вузы подняли цены

С 1 марта подорожало обучение в нескольких вузах страны, в частности, в главном - БГУ. Стоимость подняли, как сообщили в администрации учебного заведения, из-за повышения тарифной ставки первого разряда, изменением оплаты преподавателей вуза, а также увеличением тарифов на коммуналку.

В среднем обучение в университете станет дороже на 200—300 рублей.

Академия управления при президенте Республики Беларуси увеличила стоимость обучения для студентов дневного отделения с 2.320 до 2.550 рублей, для заочников — с 990 до 1.100 рублей.

Белорусский государственный педагогический университет им. М.Танка также поднял цены. До конца учебного года студентам придется доплатить от 21,6-37,6 рубля на заочном отделении до 52-80 рублей на дневном отделении в зависимости от специальности, пишут Naviny.by .

В конце февраля стоимость обучения поднял и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (в среднем на 250 рублей), сообщает «Советская Белоруссия» .

Подорожала мобильная связь

С 1 марта два мобильных оператора — life и Velcom — подняли цены на свои услуги.

Velcom в среднем повышает стоимость некоторых тарифов связи и телевидения увеличится на 9%. При этом оператор обещает в качестве компенсации увеличить скорость доступа в интернет.

Life повысил в среднем абонплату на 6% и отказался от нескольких тарифных планов, которые посчитал непопулярными («Бесконечный life», «Открытый life» и «Общительный life»).

Проще попасть в приграничную зону

С 1 марта оформить пропуск в пограничную зону теперь можно через интернет. Заявки через единый портал электронных услуг могут подавать физические и юридические лица. На рассмотрение отводится 5 рабочих дней (для фирм), а обычным жителям Беларуси придется подождать месяц. Готовый пропуск можно будет забрать непосредственно на пропускном пункте.

Щуку ловить нельзя

На полтора месяца — с 1 марта до 15 апреля — в Беларуси вводится запрет на ловлю щуки. Исключение коснется только Витебскую область, где ограничение вступает в силу с 9 марта, а продлится до 25 апреля. Запрет вводится, так как щука одна из первых белорусских рыб идет на нерест.