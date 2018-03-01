В Бресте осудили бойца ММА, который вез наркотики и на границе подрался с таможенниками

28 февраля в Бресте огласили приговор по обвинению 27-летнего бойца смешанных единоборств в незаконном обороте наркотиков.



Фото: пресс-служба Таможенного комитета

Молодого человека признали виновным в незаконном перемещении через границу особо опасного психотропного вещества в крупном размере, а также незаконном обороте наркотиков. Суд Московского района назначил обвиняемому 9 лет лишения свободы. Об этом сообщил TUT.BY брестский транспортный прокурор Валерий Королюк.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Внимание таможенников молодой человек привлек в ноябре прошлого года, когда ехал на личном авто из Польши по зеленому коридору в пункте пропуска «Брест». Его поведение насторожило таможенников , и автомобиль направили в бокс углубленного досмотра. Когда бойцу ММА предложили предоставить личные вещи для досмотра, он достал из кармана куртки мобильный телефон и перчатку. После начала досмотра он оттолкнул сотрудника таможни и попытался выбежать, а также оказывал сопротивление. После задержания у нарушителя обнаружили наркотические вещества.

На судебном заседании он полностью признал вину и сказал, что наркотики вез для продажи. За свой товар надеялся выручить 250 долларов.