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В Бресте осудили бойца ММА, который вез наркотики и на границе подрался с таможенниками
01.03.2018 13:12 — Новости Общества | Tut.by
28 февраля в Бресте огласили приговор по обвинению 27-летнего бойца смешанных единоборств в незаконном обороте наркотиков.
Молодого человека признали виновным в незаконном перемещении через границу особо опасного психотропного вещества в крупном размере, а также незаконном обороте наркотиков. Суд Московского района назначил обвиняемому 9 лет лишения свободы. Об этом сообщил TUT.BY брестский транспортный прокурор Валерий Королюк.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Внимание таможенников молодой человек привлек в ноябре прошлого года, когда ехал на личном авто из Польши по зеленому коридору в пункте пропуска «Брест». Его
На судебном заседании он полностью признал вину и сказал, что наркотики вез для продажи. За свой товар надеялся выручить 250 долларов.
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Молодого человека признали виновным в контрабанде наркотиков.
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