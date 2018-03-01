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Безработный из Борисова за деньги обещал знакомым решить их вопросы с госконтролем и милицией

01.03.2018 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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С санкции прокурора взят под стражу 47-летний безработный житель Борисова. Его обвиняют в подстрекательстве к даче взятки, сообщает ведомство. Мужчина обещал за деньги избавить от претензий контролирующих структур.

По материалам дела, с сентября по ноябрь 2017-го мужчина подстрекал знакомого на дачу взятки в 550 долларов. Он обещал передать деньги сотрудникам Департамента финансовых расследований КГК. А взамен те якобы не станут возбуждать уголовное дело после проверки у мужчины; тот заплатил.

Еще одним обманутым оказался директор ООО по продаже продуктов и спиртного в Борисове. В отношении мужчины проводилась проверка сотрудниками ОБЭП, и знакомый предложил снять все вопросы с помощью взятки. В итоге фигурант получил через его родственника 1100 рублей.

«Следует отметить, что обвиняемый не намеревался передавать указанные денежные средства сотрудникам ДФР и ОБЭП, а присвоил и распорядился ими по собственному усмотрению», — рассказали в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по факту подстрекательства к даче взятки повторно. За это подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

За последние полгода это далеко не первый случай. В Минске 40-летний мужчина выманивал у директора фирмы 1000 долларов, чтобы сотрудники КГК прекратили проверку. А в Бресте мужчина «подбивал» заплатить 4800 долларов и решить вопросы с проверяющими, его уже осудили. Во всех этих случаях было установлено, что никаких связей у обвиняемых не было, они просто обманывали людей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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