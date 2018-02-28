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БЖД назначила на мартовские праздники дополнительные поезда по Беларуси

01.03.2018 16:59 — Новости Общества | БелТА  
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1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила на мартовские праздники дополнительные поезда по стране, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Дополнительные поезда межрегиональных линий свяжут Минск с областными центрами, а также крупными городами. Всего с 7 по 12 марта назначено 26 поездов. Значительная часть из них отправится 7 марта во второй половине дня.

На 7 марта назначены дополнительные поезда сообщением Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Витебск, Минск-Пинск, Брест-Минск, Витебск-Минск, Гомель-Минск, Гомель-Могилев. 8 марта отправятся доппоезда Минск-Гомель, Пинск-Минск, Брест-Минск, Гомель-Минск, 11 марта - Гомель-Минск, Коммунары-Минск, Минск-Гомель, 12 марта - Гомель-Минск.

Приобрести билеты, а также получить дополнительную информацию о расписании, остановках и стоимости проезда можно на сайте БЖД.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога назначила на мартовские праздники дополнительные поезда по стране, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. ...

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