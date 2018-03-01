ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Транспорт в Минске может ходить с перебоями. "Минсктранс" работает в режиме бездорожья

01.03.2018 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Из-за погоды в Минске произошло несколько ДТП, по причине которых в городе образовались заторы общественного транспорта. «Минсктранс» с часу дня работает в режиме бездорожья.

На горячей линии «Минсктранса» по поводу одной из пробок на Немиге, которая образовалась из троллейбусов из-за стороннего ДТП, рассказали, что работают в режиме бездорожья.

— Троллейбусы простояли 49 минут. Сбой работы троллейбусных маршрутов, конечно, колоссальный. С 13 часов у нас введен режим бездорожья. Оперативную информацию о том, где стало движение можно посмотреть на сайте во вкладке «Информация о работе городского пассажирского транспорта в связи с дорожной обстановкой».

На этой странице «Минсктранса» за сегодняшний день появилось девять сообщений об изменения в работе общественного транспорта. Движение восстанавливают в среднем в пределах 30−40 минут.

По оценке «Яндекс. Пробки» пробки в столице на время 17 часов достигли 8−9 баллов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 174
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По оценке "Яндекс. Пробки" заторы в столице на время 17 часов достигли 8-9 баллов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
БЖД назначила на мартовские праздники дополнительные поезда по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика