Из-за погоды в Минске произошло несколько ДТП, по причине которых в городе образовались заторы общественного транспорта. «Минсктранс» с часу дня работает в режиме бездорожья.

На горячей линии «Минсктранса» по поводу одной из пробок на Немиге, которая образовалась из троллейбусов из-за стороннего ДТП, рассказали, что работают в режиме бездорожья.

— Троллейбусы простояли 49 минут. Сбой работы троллейбусных маршрутов, конечно, колоссальный. С 13 часов у нас введен режим бездорожья. Оперативную информацию о том, где стало движение можно посмотреть на сайте во вкладке «Информация о работе городского пассажирского транспорта в связи с дорожной обстановкой».

На этой странице «Минсктранса» за сегодняшний день появилось девять сообщений об изменения в работе общественного транспорта. Движение восстанавливают в среднем в пределах 30−40 минут.

По оценке «Яндекс. Пробки» пробки в столице на время 17 часов достигли 8−9 баллов.