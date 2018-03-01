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Транспорт в Минске может ходить с перебоями. "Минсктранс" работает в режиме бездорожья
01.03.2018 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Из-за погоды в Минске произошло несколько ДТП, по причине которых в городе образовались заторы общественного транспорта. «Минсктранс» с часу дня работает в режиме бездорожья.
На горячей линии «Минсктранса» по поводу одной из пробок на Немиге, которая образовалась из троллейбусов из-за стороннего ДТП, рассказали, что работают в режиме бездорожья.
— Троллейбусы простояли 49 минут. Сбой работы троллейбусных маршрутов, конечно, колоссальный. С 13 часов у нас введен режим бездорожья. Оперативную информацию о том, где стало движение можно посмотреть на
На этой странице «Минсктранса» за сегодняшний день появилось девять сообщений об изменения в работе общественного транспорта. Движение восстанавливают в среднем в пределах 30−40 минут.
По оценке «Яндекс. Пробки» пробки в столице на время 17 часов достигли 8−9 баллов.
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По оценке "Яндекс. Пробки" заторы в столице на время 17 часов достигли 8-9 баллов.
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