Без плакатов на стенах платформ. Как и когда в минском метро упорядочат рекламу

В начале недели главный архитектор Минска Павел Лучинович сказал , что со стен платформ десяти станций метро уберут рекламу. Мы узнали, когда это может произойти и какие общие подходы применят к оформлению подземки.





В комитете архитектуры и градостроительства Мингорисполкома говорят, что упорядочить рекламу в метро решили по двум основным причинам. Первое — она часто не вписывается в архитектурные концепции станций и закрывает собой элементы аутентичного дизайна подземки. Второе — реклама в некоторых местах мешает пассажирам ориентироваться в метро.

Поэтому сейчас и разработали дизайн-проекты размещения рекламы на платформах, в подземных переходах, а также в кассовых зонах десяти станций. Уже согласованы проекты на «Пушкинскую», «Каменную Горку», «Немигу», «Купаловскую», «Площадь Якуба Коласа», «Площадь Ленина», «Институт культуры», «Октябрьскую», «Академию наук» и «Парк Челюскинцев». До конца года дизайн-проекты планируют разработать и на остальные станции, построенные в советские времена. Опишем главные изменения.

Во-первых, со стен станций уберут наклеенные плакаты, которые закрывают собой мрамор и плитку. В комитете считают, что они портят архитектурный облик станций, задуманный проектировщиками. Каждая станция создает целостный ансамбль, а реклама «смазывает» его восприятие.





Во-вторых, размещение рекламы упорядочат в переходах и кассовых зонах. Теперь вместо наклеенных на стены плакатов там появятся лайтбоксы определенных размеров и параметров. Их представители рекламного бизнеса должны будут закупить за свои деньги, но о передаче лайтбоксов в собственность метрополитену речи не идет. Крепиться они должны будут таким образом, чтобы не повредить мрамор.

В-третьих, рекламу уберут с мест, где она расположена возле указателей. В комитете говорят, что она мешает пассажирам ориентироваться в метро и по этому поводу в мэрию уже поступали жалобы.

Но изменения произойдут не сразу. Дело в том, что сейчас на каждую рекламную конструкцию в метро выдан паспорт рекламы. У кого-то он заканчивается, скажем, в 2018 году, у кого-то — в 2021. До окончания этих сроков никто рекламу трогать не будет. Но новые паспорта будут выдавать только на те места, которые указаны в новых дизайн-проектах.

В конечном итоге в метро останется около 50% от сегодняшнего объема наружной рекламы, подсчитали в комитете архитектуры и градостроительства.

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