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Двухэтажный поезд Минск-Вильнюс из-за поломки два часа простоял в Ждановичах без отопления с пассажирами

01.03.2018 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Литовский двухэтажный поезд Минск-Вильнюс в четверг, 1 марта, сломался на станции Ждановичи, вскоре после выезда из белорусской столицы. За пассажирами спустя два часа прислали другой электропоезд.


Фото: неофициальная группа БелЖД Вконтакте

Двухэтажный поезд Минск-Вильнюс Литовских железных дорог сегодня сломался, вскоре после выезда из Минска. Об этом TUT.BY рассказала пассажирка поезда.

— Сегодня сели в красивый двухэтажный поезд, в 10.35 он отправился из Минска. Минут через 15 поезд стал притормаживать, потом совсем остановился. Прошла проводница и сообщила, что поезд сломался, оба этажа обесточены.


Остановившийся в Ждановичах поезд. Фото: Агата Михайлова

Собеседница рассказывает, что на месте поезд простоял два часа.

— Нам объяснили, что нет электричества — двери заблокированы, остались открытыми только те, что в первом вагоне. Все объявления проводница и машинист делали не по громкой связи, потому что она тоже не работала. За два часа без отопления успели подмерзнуть — поезд быстро остыл, на улице немаленький минус.

Потом за пассажирами приехала другая электричка.


Фото: Агата Михайлова

— По-моему, это был «Штадлер». На на нем и доехали до Вильнюса. Пассажиров было до ста человек, примерно тридцать из них торопились на самолет. Литовцы молодцы — в Вильнюсе быстро пропустили через паспортный контроль всех, кому надо было улетать и на автобусе увезли в аэропорт.

По словам пассажирки, они приехали в Вильнюс примерно в 14 часов, вместо 12.30 по расписанию.

По информации неофициальной группы БелЖД во «ВКонтакте», поезд не смог продолжить движение так как из-за неисправности контактной сети сломался единственный токоприемник.

Из Ждановичей электропоезд притянули тепловозом в Молодечно для устранения поломки.


Рабочие на станции Молодечно устраняют поломку. Фото: неофициальная группа БелЖД во «ВКонтакте»
 
Теги: Минск
 
 
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