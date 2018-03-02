|
Мороз сменится снегопадом. Погода в Витебске в рабочую субботу и единственный выходной
02.03.2018 07:37 — Новости Общества | Tut.by
Началась весна, но о тепле пока остается только мечтать. Сильные морозы сменятся снегопадом,
2 марта, в пятницу, в Витебске облачно, но без осадков. Во второй половине дня мороз ослабеет до −5…−7°С.
3 марта, в субботу, слабая метель, порывистый ветер. Температура ночью −11…−13°С, днем −5…−7°С.
4 марта, в воскресенье, продолжительный сильный снег. Ветрено. В течение суток — от 5 до 8 градусов мороза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Началась весна, но о тепле пока остается только мечтать. Сильные морозы сменятся снегопадом.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии