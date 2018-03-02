Мороз сменится снегопадом. Погода в Витебске в рабочую субботу и единственный выходной

Началась весна, но о тепле пока остается только мечтать. Сильные морозы сменятся снегопадом, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

2 марта, в пятницу, в Витебске облачно, но без осадков. Во второй половине дня мороз ослабеет до −5…−7°С.

3 марта, в субботу, слабая метель, порывистый ветер. Температура ночью −11…−13°С, днем −5…−7°С.

4 марта, в воскресенье, продолжительный сильный снег. Ветрено. В течение суток — от 5 до 8 градусов мороза.

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