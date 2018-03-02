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Метели, пробки, новый мост, бомжи и морозы, лучшие фото и послание Путина - все за вчера

02.03.2018 07:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Вот и перезимовали, слава Богу, первый день весны: Гомель по уши завалило снегом, Минск застрял в 10-балльных пробках, транспорт ходил с перебоями, в Европе и вовсе за последние дни более 40 человек погибли от морозов. Даже собаки отказываются выходить на прогулки! Сегодня тоже нежарко — утепляйтесь.


ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко поручил разобраться с «молочными проблемами» с Россией, пообещав «не оставлять такие вещи без ответа». «Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко… Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком». Русый разберется.

Что там с нашим злосчастным мостом в Житковичском районе? С утра местные власти нашли, как временно решить проблему, заявили, что никакого деревянного моста не будет — что-то, мол, телевизионщики напутали, — и к вечеру обещали раскатать понтон. То есть решения, не зависящего от погоды и природы, так и не появилось — и тут за дело взялся президент!


В Беларуси изменили правила перевозок пассажиров и багажа на железной дороге. Теперь вы можете ездить в поезде стоя (например, во Владивосток).

Разбирались, сколько студентов и на какие специальности в этом году будут принимать белорусские вузы. Говорят, в этом году существенно снизится набор на юридические и экономические специальности.

В Волковыске обнаружили корь: у одного ребенка подтвердили, еще четыре — под подозрением. Прививок, понятно, ни у кого нет. Будем следить — а вдруг эпидемия (тьфу-тьфу-тьфу)?

Президент России Владимир Путин вчера обратился с посланием к Федеральному собранию: пообещал «мгновенно ответить» на любое применение ядерного оружия против нее и ее союзников и рассказал о новом оружие (вот здесь подробности), в разработке которого сам, говорит, участвовал.

ПОПУЛЯРНОЕ

В «Экономике на пальцах» вчера говорили о насущном — маршрутках и «монстре"-Минтрансе. И знаете что? Чалый уверен, что министерство право, регулируя пассажирских перевозчиков. И не надо нам тут, мол, никакого шантажа!

Оказывается, белорусские эмигранты скучают не только по родителям и нашему творогу, но и по минскому метро: говорят, его родной запах не спутаешь ни с чем. А еще оно безопасное — чего не скажешь о нью-йоркской подземке. Там, судя по всему, постоянно происходят какие-то ужасы.


Минчанка пожаловалась нам, что ей с температурой не выдали больничный. Врачи, в свою очередь, говорят: если они решили, что девушка трудоспособна, значит, на тот момент она могла работать. Разбирались, как должно быть.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Хоть календарная зима и прошла, но память о ней осталась — как минимум в крутых снимках наших фотографов. В подборке наших лучших фото февраля вы познакомитесь с единственным ребенком в деревне и с мальчиком, у которого родители — инвалиды. Увидите концерт всемирно известной группы, посмотрите, как бегают без одежды — и многое-многое другое. Наслаждайтесь!


Познакомились с могилевскими бомжами. Рассказываем, как они спасаются от мартовских морозов в Могилеве и где им помогают пережить зиму и даже вернуться к нормальной жизни. «Когда холодно, главное — найти теплое место, чтобы хоть несколько часов поспать. Но это так, мелочи. Не мороз страшен, а безысходность», — говорят бездомные.

Обязательно посмотрите наше маленькое видео о том, как рисование помогает парню с эпилепсией залечить детские травмы. У него постоянно дрожат руки, но творчеству это не мешает, потому что «неровный мазок — это тоже часть чего-то».

Ну и вспомнили, что совсем скоро лето — а мы еще толстые. Спросили тренеров по фитнесу, чего можно добиться, если начать готовиться к нему прямо сейчас. Давайте вместе, а?

Все новости четверга, 1 марта

Кстати. Вот бесплатный совет. Если вы хотите, чтобы у вас остались друзья, никогда не устанавливайте на свой смартфон вот это приложение. Его уже запретили в нескольких странах, однако популярность — в том числе в Беларуси — продолжает бить рекорды.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Доброе утро! Вот и перезимовали, слава Богу, первый день весны: Гомель по уши завалило снегом, Минск застрял в 10-балльных пробках, транспорт ходил с перебоями, в...

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