Метели, пробки, новый мост, бомжи и морозы, лучшие фото и послание Путина - все за вчера

Александр Лукашенко поручил разобраться с «молочными проблемами» с Россией, пообещав «не оставлять такие вещи без ответа». «Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко (это их дело), появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко… Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком». Русый разберется.
В «Экономике на пальцах» вчера говорили о насущном — маршрутках и «монстре"-Минтрансе. И знаете что? Чалый уверен, что министерство право, регулируя пассажирских перевозчиков. И не надо нам тут, мол, никакого шантажа!
Оказывается, белорусские эмигранты скучают не только по родителям и нашему творогу, но и по минскому метро: говорят, его родной запах не спутаешь ни с чем. А еще оно безопасное — чего не скажешь о нью-йоркской подземке. Там, судя по всему, постоянно происходят какие-то ужасы.
Минчанка пожаловалась нам, что ей с температурой не выдали больничный. Врачи, в свою очередь, говорят: если они решили, что девушка трудоспособна, значит, на тот момент она могла работать. Разбирались, как должно быть.
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Хоть календарная зима и прошла, но память о ней осталась — как минимум в крутых снимках наших фотографов. В подборке наших лучших фото февраля вы познакомитесь с единственным ребенком в деревне и с мальчиком, у которого родители — инвалиды. Увидите концерт всемирно известной группы, посмотрите, как бегают без одежды — и многое-многое другое. Наслаждайтесь!
Познакомились с могилевскими бомжами. Рассказываем, как они спасаются от мартовских морозов в Могилеве и где им помогают пережить зиму и даже вернуться к нормальной жизни. «Когда холодно, главное — найти теплое место, чтобы хоть несколько часов поспать. Но это так, мелочи. Не мороз страшен, а безысходность», — говорят бездомные.
Обязательно посмотрите наше маленькое видео о том, как рисование помогает парню с эпилепсией залечить детские травмы. У него постоянно дрожат руки, но творчеству это не мешает, потому что «неровный мазок — это тоже часть чего-то».
Ну и вспомнили, что совсем скоро лето — а мы еще толстые. Спросили тренеров по фитнесу, чего можно добиться, если начать готовиться к нему прямо сейчас. Давайте вместе, а?
Кстати. Вот бесплатный совет. Если вы хотите, чтобы у вас остались друзья, никогда не устанавливайте на свой смартфон вот это приложение. Его уже запретили в нескольких странах, однако популярность — в том числе в Беларуси — продолжает бить рекорды.
Ваша редакция
Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.
Комментарии