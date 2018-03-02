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Какие выходные, такая и весна. Погода в Гомеле в субботу и воскресенье

02.03.2018 11:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Это только у классиков мороз и солнце — день чудесный. В жизни все иначе. Минус и снег в марте? Природа, ты это серьезно? Давай уже, берись за ум!


Несмотря на то, что в субботу столбик термометра не опустится ниже -5°С, погоду серьезно осложнит ветер. В воскресенье он только усилится — местами до 17 м/c. Температура же понизится до -7°С.

Оба дня будут мести метели.

 
 
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Все устали, мы знаем. Но и в ближайшие дни весны не будет.

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