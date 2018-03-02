Какие выходные, такая и весна. Погода в Гомеле в субботу и воскресенье

Это только у классиков мороз и солнце — день чудесный. В жизни все иначе. Минус и снег в марте? Природа, ты это серьезно? Давай уже, берись за ум!





Несмотря на то, что в субботу столбик термометра не опустится ниже -5°С, погоду серьезно осложнит ветер. В воскресенье он только усилится — местами до 17 м/c. Температура же понизится до -7°С.

Оба дня будут мести метели.