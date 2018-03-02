Весна пришла. В Высоком обновился температурный минимум 31-летней давности

Ночью 2 марта температура воздуха в городе Высокое Каменецкого района опустилась до отметки -20,6°С и побила температурный минимум 31-летней давности, сообщила TUT.BY начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией филиала «Брестоблгидромет» Светлана Жогальская.





Прошлый температурный рекорд Высокого был зафиксирован ночью 2 марта и составлял 19,3°С.

В Бресте ночь 2 марта также выдалась морозная — минус 19 градусов, но рекорд 1955 года не побила. Тогда столбик термометра опустился до отметки -21,8°С.

По данным синоптиков в ближайшие сутки холода не отступят. В субботу ночью по области ожидается -13.-18°С, при прояснениях до -22°С, днем: -3.-8°С. В воскресенье температура воздуха ночью составит -9.-14°С, днем -3.-8°С.