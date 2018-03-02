История вилейчанки. Купить-продать и не пожалеть.

Покупка бывших в употреблении вещей через сайты-«барахолки» – дело в наше время обыденное. «Дёшево и сердито» – с такой мыслью многие мамы активно перебирают предложения названных сайтов с целью найти ребенку приличные курточку или утепленные штаны. Будущие мамы часто присматривают здесь коляски, кроватки, матрасы, а также подогреватели для бутылочек, стерилизаторы и прочие условно нужные приспособления. Модницы мониторят эти сайты в поисках эксклюзивной одежды.

Наверное, у каждого из нас в жизни были случаи, когда мы продавали или покупали вещи б/у. И, конечно, сайты-агрегаторы предложений о купле-продаже – это благо. Как правило, они размещают объявления бесплатно и значительно упрощают процесс покупки-продажи. Всё, действительно, несложно: увидел вещь, договорился, купил. На практике же порой оказывается всё значительно драматичнее.

Наша читательница из Вилейки рассказала такую историю: «Решила продать свою старую шубу из натурального меха. Зарегистрировалась на одном из сайтов, выставила фотографии, в описании честно указала её «возраст» и имеющиеся дефекты. Буквально сразу на объявление откликнулись: кто-то просил измерить длину рукава, другие предлагали сразу забрать, уменьшив цену на треть. Покупательница из Витебской области написала сразу: «Скиньте 20 рублей и я её возьму, перешлете наложенным платежом, стоимость пересылки пополам». Я согласилась, но,как честный человек, еще пять раз написала ей, что есть дефекты, повторно выслала их фото лично ей. Ничего, говорит, всё отремонтирую, шлите посылку. Выслала, и еще не успела получить деньги на почте, как мне пришло сообщение от покупательницы – шуба в ужасном состоянии, ремонт стоит 90 рублей, верните половину денег за ремонт. И номер карточки, на которую нужно было переслать деньги. Я вначале и собралась было вернуть деньги, потом пересмотрела нашу переписку и поняла: предприимчивая покупательница нашла способ снизить цену. Деньги я её возвращать не стала, но и продавать через интернет зареклась – слишком дорого в эмоциональном плане обходится такая продажа».

Кто прав? Как законодательно регулируются отношения между продавцом и покупателем вещей б/у? Как не стать жертвой недобросовестных продавцов и покупателей? Об этом мы расспросили адвоката юридической консультации Вилейского района Минской областной коллегии адвокатов Виталия Лапицкого.

– Отношения между продавцом и покупателем бывших в употреблении вещей не регулируются законом «О защите прав потребителя». Согласно статье второй закона,продавцом является юридическое лицо, ИП, ремесленник или физическое лицо, осуществляющее реализацию товаров в установленном месте на рынке. Люди, разово продающие свои вещи, к этой категории не относятся. И стало быть такому продавцу нельзя вернуть непонравившуюся вещь, скажем, не подошедшую по цвету. Как это можно сделать в случае с ИП или магазином – им в течение двух недель можно вернуть товар с формулировкой «не подошел». Конечно, здесь тоже есть ряд ограничений, но такая возможность у покупателя есть в принципе.

Вместе с тем,гражданское законодательство всё же регулирует отношения по поводу покупки-продажи вещей б/у между физическими лицами. В частности, например, статья 439 Гражданского кодекса требует, чтобы продавец передал покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи, а “при отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется”.

На практике получается, что договор купли-продажи происходит в устной форме. И люди зачастую не договариваются конкретно и детально не оговаривают, что делать в ситуации, когда вещь им все же не подойдет. Покупка вещи б/у – это всегда риск. Тем более, если вы не имеете возможности встретиться лично и посмотреть товар. Даже в ситуации, когда продавец явно повел себя недобросовестно: прислал вещь не того размера, или вид вещи гораздо хуже заявленного, вам нужно будет потратить немало сил, чтобы вернуть её и доказать свою правоту. Для этого необходимо обратиться в суд, подать иск по месту жительства ответчика. Оплатить госпошлину, нести транспортные расходы, возможно, придется делать экспертизу, за что тоже придется платить. И даже если суд станет на вашу сторону и потом присудит ответчику возместить вам расходы на судебное разбирательство, вы должны понимать, что это пиррова победа. Победа, доставшаяся слишком дорогой ценой.

Именно поэтому я советую максимально точно оговаривать условия сделки и качество товара. Причем не в ходе устной беседы, а через сайт-агрегатор или через телефонные смс-сообщения, или приложения типа вайбер. Нужно делать скриншоты таких бесед и фотографии вещей. Это будет являться вашими доказательствами. Тем более, что недобросовестных покупателей или продавцов такая скрупулезность на старте, наверняка, отпугнет. Лучший вариант избежать неприятностей – предупредить их.

Ирина ТРУБАЧ