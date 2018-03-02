В Бресте отказались возбуждать дело о смерти ребенка, к которому скорая ехала 47 минут

Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по смерти годовалой жительницы Бреста Валерии Листопадовой до получения результатов сложной судебно-медицинской экспертизы. Об этом TUT.BY сообщил отец погибшей девочки Владислав Листопадов.



Фото: Владислав Листопадов

Трагедия произошла летом прошлого года. 21 июня девочка гостила у бабушки в Бресте. Около 13.00 у Валерии поднялась температура примерно до 39 градусов и женщина вызвала скорую. Фельдшер сделала инъекцию, а затем бригада уехала. Около 23.30 у Валерии появилась сыпь, в 23.50 мама вновь вызвала скорую, которая приехала через 47 минут. После осмотра ребенка медики приняли решение доставить ее в больницу с предварительным диагнозом «менингококцемия». В 01.10 22 июня Валерию госпитализировали. Неделю спустя девочка умерла.

По факту смерти девочки областное управление здравоохранения провело служебную проверку. Нарушений в действиях медиков выявлено не было.

Родители Валерии обратились в Министерство здравоохранения с просьбой также провести проверку. Обращение было передано в областное управление здравоохранения. В ответе указывалось, что «по результатам анализа медицинской документации, объяснительных записок медицинских сотрудников СМП установлено, что при оказании медицинской помощи ребенку, врачи руководствовались нормативными документами Министерства здравоохранения, регламентирующими работу службы».

«К сожалению, трудность диагностики заболевания при первичном вызове бригады СМП, а в последующем тяжелая и молниеносная форма течения заболевания привели к фатальному исходу», — отмечалось в ответе из облздрава.

Родители Валерии также обратились в Следственный комитет с просьбой дать оценку действиям медиков. Во время проверки опрашивались сотрудники скорой. Как следует из постановления об отказе в возбуждении дела, врач-педиатр бригады скорой пояснила, что первый вызов поступил 21 июня в 13.58. Поводом послужила высокая температура у девочки. Прибывшая на место бригада провела осмотр, а затем больной ввели инъекцию литической смеси: анальгин, папаверин, димедрол. Как пояснила следователю врач, «после инъекции состояние ребенка было удовлетворительным, сознание ясным, ребенок начал потеть».

Опрошенная врач-неонатолог сообщила, что около 23.50 в скорую поступил вызов от матери Валерии с жалобой на сыпь. При осмотре был поставлен диагноз «менингококцемия под вопросом». Девочку увезли в больницу.

Как выяснили позже эксперты, причиной смерти годовалой Валерии действительно стала острая менингококцемия.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано. Как следует из ответа из Следственного комитета, основанием для отказа стало то, что пока нет заключения сложной судебно-медицинской экспертизы. После получения результатов проверка по факту смерти девочки возобновится.

Родители Валерии написали обращение министру здравоохранения Валерию Малашко. В своем письме они просят ответить на два десятка вопросов, касающихся действий работников скорой, выезжавших по первому и второму вызову. В частности, родители просят предоставить аудиозапись звонка в скорую бабушки Валерии, разъяснить почему ребенка не госпитализировали при первом обращении, проверить загруженность станции скорой во время повторного вызова к Валерии, объяснить, как определялась приоритетность вызовов, а также предоставить копию патологоанатомического исследования.

«При повторном вызове скорой помощи в 23.58 21.06.2017 почему приоритетной оказалась не информация, что данный вызов является повторным в течение суток, повышенная температура тела ребенка и наличие у нее сыпи, а мое дополнение о том, что имелся контакт по ветряной оспе?» — пишет мама министру.

Родители девочки также просят организовать встречу с медиками, выезжавшими на вызовы к Валерии, чтобы задать им лично вопросы об оказании помощи их дочери.