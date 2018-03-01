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Как 3 марта будут работать детские сады и школы в Минске

02.03.2018 16:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Завтра в стране отрабатывают выходной за 9 марта. О том, как в субботу будут работать детские столичные сады и школы, пишет агентство «Минск-Новости».

В комитете по образованию Мингорисполкома рассказали, что 3 марта детские сады будут работать по обычному графику без сокращения времени. А вот в школах и гимназиях в этот день пройдут уроки по расписанию пятницы, 9 марта.

— Учреждения дополнительного образования детей и молодежи проведут занятия по своим индивидуальным программам, — сказали в комитете.

В учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования занятия пройдут по расписанию субботы (при 6-дневной рабочей неделе) или по пятничному расписанию (при 5-дневной рабочей неделе).

 
Теги: Минск
 
 
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О субботнем графике работы школ и садов рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома.

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