Как 3 марта будут работать детские сады и школы в Минске

Завтра в стране отрабатывают выходной за 9 марта. О том, как в субботу будут работать детские столичные сады и школы, пишет агентство « Минск-Новости ».

В комитете по образованию Мингорисполкома рассказали, что 3 марта детские сады будут работать по обычному графику без сокращения времени. А вот в школах и гимназиях в этот день пройдут уроки по расписанию пятницы, 9 марта.

— Учреждения дополнительного образования детей и молодежи проведут занятия по своим индивидуальным программам, — сказали в комитете.

В учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования занятия пройдут по расписанию субботы (при 6-дневной рабочей неделе) или по пятничному расписанию (при 5-дневной рабочей неделе).