Первомайский суд Витебска 2 марта начал рассматривать дело 36-летней Марины К., которая выбросила из окна квартиры на восьмом этаже свою домашнюю собаку — в наказание за нечистоплотность. Следствие считает, что это видела 12-летняя дочка обвиняемой. Сама мать утверждает, что в момент расправы над животным ребенок был в своей комнате. «Я не думала, что собака умрет. Надеялась, что она выживет, как кошка. Кошки же падают с высоты, и ничего — приземляются на четыре лапы», — рассуждала женщина в суде.



Обвиняемая Марина К.

Инцидент произошел ночью 26 ноября 2017 года на улице Чкалова в Витебске. Жители дома № 32 позвонили в милицию и сообщили о криках в квартире на восьмом этаже. Позже они обнаружили во дворе собаку, которая была еще жива, но вскоре умерла. Выяснилось, что ее выбросила с балкона хозяйка квартиры, откуда раздавались крики. В это время там находилась ее дочь. Гнев матери вызвала нечистоплотность собаки. Женщина, как утверждает следствие, была пьяна. Сама она говорит, что «выпила литр пива — и не могла от этого быть пьяной».

Марину К. обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских и иных низменных побуждений, в присутствии заведомо малолетнего. Санкция статьи — от общественных работ или штрафа до ареста. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Она частично признала вину.

Кроме того женщине инкриминируют приобретение либо сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем (ч. 1 ст. 236 УК). Она сдала в ломбард золотую сережку своей соседки. Украшение попало к Марине так: ее подруга Екатерина К. ругалась на лестничной площадке с соседкой, затем между ними возникла потасовка. Позже Екатерина заметила на полу оброненную соперницей сережку, взяла ее и передала Марине, велев отнести находку в ломбард. Та так и поступила, выручив за украшение 40 рублей. Почти на все эти деньги женщина купила сладостей.

Оба уголовных дела — и по жестокому обращению с животным, и по сбыту украшения — объединили в одно.

Одна дочь живет у отца, вторая — у опекунши

36-летняя Марина раньше работала швеей, уборщицей, дворником. Сейчас безработная, но, по ее словам, как раз «сегодня должна была идти устраиваться на работу».

У женщины две дочки от разных отцов. Старшая, 15-летняя Карина, живет в семье папы («Бабушка у нее властная, предложила забрать девочку к себе, я и согласилась, не знаю почему»). Младшая, 12-летняя Настя, до расправы над собакой жила с матерью. На тот момент ребенку было 11 лет. После инцидента с собакой девочку забрала к себе опекун Людмила С. — тетя Марины.



Опекун Насти — Людмила С. Она приходится обвиняемой родной тетей. На суде женщина отказалась свидетельствовать против родственницы. Но пообщалась с журналистами перед процессом. «Собака гадила в квартире, грызла вещи. Я не одобряю поведения своей племянницы, того, что она сделала. Животное, конечно, надо было отдать в приют, а не выбрасывать. Но я не понимаю, почему к этому делу такое внимание. В стране столько убийц людей — и к ним меньше внимания, чем к этой ситуации, где погибла собака».

Еще до этого случая семья находилась в СОП. Отец Насти судим за угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества. Когда Марина выбросила пса, мужчины дома не было — находился в России на заработках. Мать сказала на суде, что регулярно навещает младшую дочку в семье опекунши.

В прошлом Марину К. привлекали к административной ответственности — за распитие алкоголя в общественном месте и заведомо ложное сообщение об административном правонарушении.

Погибшую собаку звали Вита. Щенка дворняжки нашли по объявлению в интернете — завести собаку хотела Настя. До этого в семье жила собака — Шерри. Но она сбежала. Тогда девочка попросила мать найти ей замену. На одном из сайтов увидели Виту, прежние хозяева отдали ее в новые руки бесплатно и привезли прямо к подъезду. До расправы над собой щенок жил в семье полгода. Потом, кстати, вернулась и Шерри.

Обвиняемая: «Я вообще-то люблю животных»

Марина К. рассказала суду свою версию событий:

— Днем ко мне пришла подруга и крестная младшей дочки Екатерина К. Мы с ней и моим братом Дмитрием пили пиво. На троих выпили 4 литра в течение 6 часов — считаю, это немного. Я себя нормально чувствовала, пьяной не была. Вечером подруга ушла, затем ушел и брат. Дочка находилась в своей комнате. Я уснула.

После полуночи проснулась, пошла на кухню поесть. В коридоре наступила на то, что сделала собака, — там были лужа и куча.



Марина К. скрывалась от видео- и фотокамер.

Вита была не злая, но вредная. Мы выгуливали ее по три раза в день, но на улице она в туалет практически не ходила, а делала это в квартире. Могла нагадить дома сразу же после прогулки. Я каждый день по несколько раз убирала за ней кучи и лужи. Собака также грызла вещи — Настины учебники, дневник, нашу одежду, обувь. За все эти проделки я не била Виту, только тыкала мордой в то, что она наделала. Поняв, что собаку не перевоспитать, мы решили отдать ее в деревню — подруга должна была отвезти ее туда в ближайшее время.

В тот день собаку последний раз выгуливали вечером. Но она опять сделала кучу и лужу. Я разозлилась, мне надоело за ней убирать, и это была последняя капля. Стащила ее за ошейник с диванчика в коридоре и потянула к балкону. Собака скулила, от этого проснулась дочь. Она стала просить меня: «Мама, не тяни Виту на балкон». Я сказала ей: «Иди спать. Я просто выведу собаку на балкон, и все». Дочка ушла к себе в комнату. И то, что происходило дальше, она не видела. Вита упиралась, скулила. Я открыла дверь балкона, он у нас не застеклен, и бросила собаку. На сам балкон при этом я даже не выходила. Просто, стоя в проеме двери, бросила животное через перила вдаль.

Вышла дочь и спросила: «Где собака?» — «Я ее выбросила». Дочка кричала: «Зачем?». Я сказала: «Успокойся, я сейчас схожу за ней во двор». Но Настя кричала все равно… Она кричала даже тогда, когда пришла милиция.

Я вообще-то люблю животных. И собаку убивать не хотела. Просто собиралась ее проучить, хотела, чтобы она испугалась и поняла, что в квартире нельзя гадить. Я не знала, что она разобьется. Думала: ну, максимум, лапу сломает… Но не умрет же. Не хотела ей причинять страдания. Кошки же падают с высоты, и ничего — приземляются на четыре лапы. Думала, что Вита жива, и собиралась за ней пойти на улицу. Но не успела даже одеться — примерно через 10 минут после того, как я выбросила собаку, к нам в квартиру уже позвонила милиция.

Когда я узнала, что собака погибла, у меня был стресс. Раскаиваюсь в том, что сделала.

Марина пояснила, что сейчас у нее живут кошка и собака — та самая Шерри, которая сбежала перед появлением щенка Виты. «Шерри у нас воспитанная, еще как!» — говорит женщина. Были в семье домашние питомцы и раньше: коты, псы, рыбки, хомяки, крысы…

— И где они все делись? — уточнила судья.

— Умерли.

— Своей смертью?

— Да, все своей.





Свидетель: «Собака умирала мучительно»

Подруга Марины — Екатерина К. (та самая, которая подговорила женщину сдать в ломбард украденную у соседки сережку) — рассказывает, что была в шоке, узнав, что ее приятельница выбросила собаку:

— Я еще спросила у милиции: «А это точно она? Может, кто-то другой?». Марина — добрая, отзывчивая. После гибели Виты она два дня сидела на валерьянке и успокоительных таблетках.

Брат обвиняемой — Дмитрий — работает грузчиком. На суде он подтвердил слова сестры о том, что Вита постоянно гадила в квартире:

— Собака была неуправляемая. Мы сразу списывали это на то, что она маленькая, подрастет — перестанет делать свои дела в квартире. Но в полгода собака уже должна понимать, куда ходить в туалет. Она не понимала. Поэтому решили отдать ее или в приют, или в частный сектор. У нас всегда жили животные, и у сестры было к ним положительное отношение. Это впервые такое произошло… Племянница Настя рассказывала мне, что не видела, как мать бросала собаку с балкона. Но знаю, что девочка переживала из-за этого.

Доцент медуниверситета Елена Д., как и семья Марины, тоже живет на улице Чкалова. В ту ночь она с мужем гуляла во дворе и стала свидетельницей падения собаки:

— Было около полуночи. Мы с мужем услышали шум с верхних этажей дома. Это был детский крик — точно. И крик, похожий на женский. Свет горел только на восьмом этаже. Потом раздался громкий стук балконной двери. Затем мы услышали, как что-то сверху падает. Дверь балкона после этого захлопнули. Мы пошли туда, где что-то упало. И увидели, что это собака. Она была еще жива, но умирала — дергала лапами, из пасти у нее текла кровь. Муж позвонил в милицию.

Супруг Елены Д. — Виталий Д., дополнил, что животное умерло на месте. И это была тяжелая картина:

— Собака мучительно, истекая кровью, умирала на наших глазах. Это длилось минут 5−7. Ребенок, чей крик раздавался из квартиры сверху, после падения животного был в панике. Голос взрослого при этом был более сдержанным.

Суд над Мариной К. продолжится 15 марта. TUT.BY будет следить за процессом.