Доброе утро!

Календарная весна в Беларуси началась снегопадами, и виной тому циклон, который кружит над Украиной. Дальше — хуже : к нам принесет еще снегопадов, которые будут сопровождаться метелью и порывистым ветром. На сегодня так и вовсе объявили рабочую субботу оранжевый уровень опасности . Берегите себя!





ВАЖНОЕ

Вчера президент заслушал отчет правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики страны за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста в дальнейшем. Вот здесь мы собрали основные поручения главы государства правительству — но и вы обязательно ознакомьтесь (а то так и не узнаете, что к 1 апреля вам светит по 1000 рублей зарплаты — которую вы пока и в глаза не видели , и кто будет стопроцентно оплачивать ЖКУ ). Мы сразу и спросили эксперта , реально ли белорусам выйти в поставленные сроки на зарплаты в 1000 рублей и не означает ли заявление президента о «саботаже» правительством его решений, что для тунеядцев не будут вводить полную оплату ЖКУ.

Кстати. Обещанию платить «попиццот» в этом году исполнилось 10 лет. В 2009 году президент даже говорил, что «эта цифра святая». Собрали цитаты Лукашенко за разные годы в одном видео .

А еще он вчера жестко раскритиковал порядки в ЕАЭС : «Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают — что это у вас за „таежный“ союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!»

Вы не поверите, но столичные власти разрешили провести концерт и митинг к 100-летию провозглашения БНР в центре Минска 25 марта! Рассказываем, куда при желании идти и как там себя вести .

Наша традиционная рубрика «Новости злополучной переправы через Припять». Вчера там раскатали понтон, можно ездить (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы опять погода не подвела). А сегодня рассказываем, какой новый мост там построят по поручению президента — не пропустите !





ПОПУЛЯРНОЕ

Забастовки маршрутчиков на этой неделе обнажили много транспортных проблем: регулярные автобусы и поезда далеко не на всех направлениях сегодня могут вовремя довезти пассажира туда, куда ему очень нужно доехать. Вот вам пассажирский топ-5 : здесь и неудобные стыковки на регулярных рейсах, и плохое сообщение между областными городами, и многое другое. А Минтранс, кстати, отчитался, что делает, чтобы урегулировать ситуацию с маршрутчиками .

Вот здесь рассказываем, какие блюда столичных едален покупателю обходятся значительно дороже, чем самому ресторану или кафе. «Драники — самая маржинальная позиция в ресторане. Рулька — лидер среди мясных. Борщ — особо прибыльный из супов, потому что сырье для, к примеру, супа из морепродуктов стоит значительно дороже». А что еще заведения продают с хорошей наценкой ?(Шаурма, говорят, вообще золотая жила какая-то!)

Смотрите, как круто: силы специальных операций 28 февраля провели учения по десантированию тяжелой воздушно-десантной техники. Что, не интересно? А если мы вам покажем, Витебском">как грузовик ГАЗ-66 выбросили из самолета над Витебском? Ага-а-а, другое дело!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вы не знаете, почему в наших новостройках текут новые крыши, срывает краны, рвет трубы, осыпаются стекла с балконов, продуваются и текут окна, отваливается свежая штукатурка, промерзают утепленные стены? Чему учили всех наших сантехников, каменщиков, столяров и слесарей какого-то разряда? И мы не знаем, но попробуем понять через опыт Германии. Как так выходит, что там «криворуких» меньше?..

Следили за судом над женщиной, которая выбросила из окна квартиры на восьмом этаже в Витебске свою домашнюю собаку — в наказание за нечистоплотность. «Я не думала, что собака умрет. Надеялась, что она выживет, как кошка. Кошки же падают с высоты, и ничего — приземляются на четыре лапы», — рассуждала она. Мда.

Посмотрите, какая красота! На севере Беларуси находится заказник «Красный Бор». Две реки, порядка сорока озер, а также множество малых рек и ручьев, верховые болота. Эти места Россонщины считаются наиболее живописными и экологически чистыми в нашей стране. Вместе с фотографом Сергеем Плыткевичем показываем вам, как выглядит река на севере Беларуси с высоты птичьего полета.





А вы знаете, что бары и рестораны больше не обязаны иметь в меню белорусский крепкий алкоголь? И что на на него сняли ограничения по наценке? В преддверии вечера субботы мы обязательно должны рассказать вам, что будет с ассортиментом и ценами на белорусское спиртное в заведениях .

Ну и — ура, к нам едет Земфира ! Российская певица приедет в Минск, чтобы выступить на одном из новых фестивалей. Два года назад она говорила, что уходит со сцены, но «для старых друзей сделала исключение».

Все новости пятницы, 2 марта

Кстати, если вы не знаете, как почувствовать себя счастливым в рабочую субботу — вот вам пару (на самом деле нет) советов от психологов . Выходных нет, но вы держитесь!

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