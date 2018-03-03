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Тысяча к апрелю, "таежный" союз, неудобный транспорт и наценка на шаурму - все за вчера
03.03.2018 07:54 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Календарная весна в Беларуси началась снегопадами, и виной тому циклон, который кружит над Украиной.
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Вчера президент заслушал отчет правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики страны за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста в дальнейшем. Вот здесь мы собрали основные поручения главы государства правительству —
Кстати. Обещанию платить «попиццот» в этом году исполнилось 10 лет. В 2009 году президент даже говорил, что «эта цифра святая».
А еще он вчера
Вы не поверите, но столичные власти разрешили провести концерт и митинг к 100-летию провозглашения БНР в центре Минска 25 марта!
Наша традиционная рубрика «Новости злополучной переправы через Припять».
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Доброе утро! Календарная весна в Беларуси началась снегопадами, и виной тому циклон, который кружит над Украиной. Дальше - хуже: к нам принесет еще снегопадов,...
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