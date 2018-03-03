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Как работает транспорт в Витебске в рабочую субботу 3 марта
03.03.2018 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня, 3 марта, — у многих в стране рабочая суббота: в связи с переносом трудового дня и большими выходными на следующей неделе, 8−11 марта. Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в Витебске.
Автобусы будут ходить по расписанию пятницы, а некоторые рейсы — по маршрутам №№ 1, 10, 17, 22, 29, 34, 99 — отменяются. Более точно расписание можно узнать на
Трамваи и троллейбусы будут ходить так же, как и в будни.
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Сегодня, 3 марта, - у многих в стране рабочая суббота: в связи с переносом трудового дня и большими выходными на следующей неделе, 8−11 марта.
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