ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как работает транспорт в Витебске в рабочую субботу 3 марта

03.03.2018 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня, 3 марта, — у многих в стране рабочая суббота: в связи с переносом трудового дня и большими выходными на следующей неделе, 8−11 марта. Рассказываем, как будет ходить общественный транспорт в Витебске.

Автобусы будут ходить по расписанию пятницы, а некоторые рейсы — по маршрутам №№ 1, 10, 17, 22, 29, 34, 99 — отменяются. Более точно расписание можно узнать на сайте автопарка.

Трамваи и троллейбусы будут ходить так же, как и в будни.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 178
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 3 марта, - у многих в стране рабочая суббота: в связи с переносом трудового дня и большими выходными на следующей неделе, 8−11 марта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве неизвестный пытался ограбить обменник в центре города. Его ищут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика