﻿ Почти два сантиметра осадков выпало за сутки в Речице: обычно столько собирается за полмесяца. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти два сантиметра осадков выпало за сутки в Речице: обычно столько собирается за полмесяца

03.03.2018 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Обильные осадки в виде снега наблюдались по юго-восточной части региона, где за сутки выпало от 5 до 19 мм. Больше всего пришлось на Речицу: здесь зафиксировано 19 мм — полторы декадные нормы осадков, сообщили в Гомельском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.


Более половины декадной нормы выпало в Василевичах (около 9 мм), Гомеле (7 мм), Мозыре (почти 8 мм), Брагине (5 мм).

Высота снежного покрова в регионе составляет от 33 до 39 см, в областном центре — 34 см.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки на территории области сохранятся сложные погодные условия. Временами ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы.

В регионе на уборке снега задействованы более 310 единиц техники дорожных организаций, около 300 единиц техники служб ЖКХ, также подключаются предприятия, другие службы.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 142
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обильные осадки в виде снега наблюдались по юго-восточной части региона, где за сутки выпало от 5 до 19 мм. Больше всего пришлось на Речицу

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Audi Q7, часы, алкоголь, золото. Начальника одной из налоговой Гомельщины обвиняют в коррупции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика