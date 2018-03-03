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Почти два сантиметра осадков выпало за сутки в Речице: обычно столько собирается за полмесяца
03.03.2018 11:41 — Новости Общества | Tut.by
Обильные осадки в виде снега наблюдались по юго-восточной части региона, где за сутки выпало от 5 до 19 мм. Больше всего пришлось на Речицу: здесь зафиксировано 19 мм — полторы декадные нормы осадков, сообщили в Гомельском областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Более половины декадной нормы выпало в Василевичах (около 9 мм), Гомеле (7 мм), Мозыре (почти 8 мм), Брагине (5 мм).
Высота снежного покрова в регионе составляет от 33 до 39 см, в областном центре — 34 см.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки на территории области сохранятся сложные погодные условия. Временами ожидается снег, местами сильный, метели, на дорогах снежные заносы.
В регионе на уборке снега задействованы более 310 единиц техники дорожных организаций, около 300 единиц техники служб ЖКХ, также подключаются предприятия, другие службы.
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Обильные осадки в виде снега наблюдались по юго-восточной части региона, где за сутки выпало от 5 до 19 мм. Больше всего пришлось на Речицу
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