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Вице-премьер Жарко: "Рост цен на молочные продукты недопустим"
03.03.2018 11:49 — Новости Общества | Tut.by
Вице-премьер Василий Жарко прокомментировал требования президента, которые тот озвучил во время
— Рост цен на молочные продукты недопустим, пока заработная плата незначительно повышается, поэтому президент аргументированно потребовал остановить рост цен, — объяснил вице-премьер Василий Жарко. — Что касается медикаментов, то роста цен не наблюдается.
Напомним, президент назвал рост цен проблемой № 1 и поинтересовался, в чем причина роста цен на молочную продукцию в 2017 году выше темпов инфляции.
— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год.
Василий Жарко также рассказал о создании новых рабочих мест.
— Мы создаем рабочие места, но больший процент должен быть в высокотехнологичной сфере. Тогда у нас в стране будет оставаться больше финансовых средств. Эти рабочие места должны создаваться в тех
Недавно правительство
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Вице-премьер Василий Жарко прокомментировал требования президента, которые тот озвучил во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома...
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