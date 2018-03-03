Вице-премьер Василий Жарко прокомментировал требования президента, которые тот озвучил во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики за 2017-й год.

— Рост цен на молочные продукты недопустим, пока заработная плата незначительно повышается, поэтому президент аргументированно потребовал остановить рост цен, — объяснил вице-премьер Василий Жарко. — Что касается медикаментов, то роста цен не наблюдается.

Напомним, президент назвал рост цен проблемой № 1 и поинтересовался, в чем причина роста цен на молочную продукцию в 2017 году выше темпов инфляции.

— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год.

Василий Жарко также рассказал о создании новых рабочих мест.

— Мы создаем рабочие места, но больший процент должен быть в высокотехнологичной сфере. Тогда у нас в стране будет оставаться больше финансовых средств. Эти рабочие места должны создаваться в тех регионах , где есть высокий уровень безработицы. Местным органам нужно продумать, что можно предложить нашим гражданам. Рабочие места можно создавать как самим, так и с привлечением инвестора, — заявил вице-премьер.

Недавно правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда. В списке оказались 48 районов и городов. Больше всего — из Витебской области.