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Вице-премьер Жарко: "Рост цен на молочные продукты недопустим"

03.03.2018 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Вице-премьер Василий Жарко прокомментировал требования президента, которые тот озвучил во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики за 2017-й год.

— Рост цен на молочные продукты недопустим, пока заработная плата незначительно повышается, поэтому президент аргументированно потребовал остановить рост цен, — объяснил вице-премьер Василий Жарко. — Что касается медикаментов, то роста цен не наблюдается.

Напомним, президент назвал рост цен проблемой № 1 и поинтересовался, в чем причина роста цен на молочную продукцию в 2017 году выше темпов инфляции.

— Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8−10% за год.

Василий Жарко также рассказал о создании новых рабочих мест.

— Мы создаем рабочие места, но больший процент должен быть в высокотехнологичной сфере. Тогда у нас в стране будет оставаться больше финансовых средств. Эти рабочие места должны создаваться в тех регионах, где есть высокий уровень безработицы. Местным органам нужно продумать, что можно предложить нашим гражданам. Рабочие места можно создавать как самим, так и с привлечением инвестора, — заявил вице-премьер.

Недавно правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда. В списке оказались 48 районов и городов. Больше всего — из Витебской области.

 
 
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Вице-премьер Василий Жарко прокомментировал требования президента, которые тот озвучил во время отчета правительства, Нацбанка, облисполкомов и Мингорисполкома...

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