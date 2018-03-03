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Как работает в милиции породистая овчарка, судьбу которой помог устроить TUT.BY
03.03.2018 12:28 — Новости Общества | Tut.by
В январе мы
Территория СИЗО № 2 Витебска. Учреждение
Меня сопровождает заместитель начальника по режиму и охране Роман Молоканов. Металлические двери, строгая пропускная система. И вот мы на месте службы Зевса. Он встречает нас вместе с контролером-кинологом Дмитрием Козловым.
Роман Молоканов рассказывает предысторию:
— Пса мы забрали из приюта для бездомных животных. Его туда привез отлов. Про собаку нам рассказали коллеги из ЛТП № 9 — они увидели статью в интернете. В течение трех часов мы решили зачислить Зевса в штат — у нас как раз были вакансии. Чистопородная овчарка, такую днем с огнем не сыщешь. Спасибо руководителю клуба-школы охранных собак Wolf Ивану Гылке. Он помог найти общий язык с собакой сначала сотрудникам приюта, а потом — нам.
Судя по ухоженному внешнему виду, сейчас у четвероногого служивого все в порядке. С удовольствием ест свое довольствие: каши, мясо, овощи, витамины. Радуется, когда Дмитрий Козлов балует его сухим кормом — для лучшего усвоения уроков.
Четырехлетний «второгодник» Зевс успешно осваивает программу, рассчитанную на семимесячных щенков. Наверстывает упущенное, проходит первый курс послушания. Когда-то породистого щенка купили в качестве игрушки, а воспитать забыли.
Срок службы в СИЗО у Зевса совсем небольшой, но он уже неплохо освоил должностные обязанности по охране объекта. При поступлении на службу пес отлично сдал соответствующий «вступительный экзамен». Теперь по 12 часов находится в карауле — по периметру охраняет труднодоступный и слабо просматриваемый со сторожевой вышки участок территории.
Как же четырехлетняя немецкая овчарка оказалась на улице? Подробности собачьей судьбы рассказал кинолог Иван Гылка:
— В начале января приют для бездомных животных дал объявление на сайте — искали специалистов для общения с выловленной на улице овчаркой. Пес, которого здесь назвали Чириком, вел себя агрессивно, никого к себе не подпускал. Вывести его на прогулку было невозможно.
Мы решили попытаться вернуть ему веру в людей. Сначала я надевал специальный костюм, в нем и заходил в вольер. Сидел с Чириком, угощал вкуснятиной, пытался гладить, а пес все норовил укусить. На второй день я его вывел на улицу и обнаружил — он знает некоторые команды. Возможно, обучался им в детстве. Очень умный, смекалистый. Но глаза бродяги были обиженными и злыми.
Особый страх у пса вызывал вольер. Похоже, кто-то его там бил. Потихоньку убедил подопечного — никакого зла ему не причиню. На третьем занятии начал слушаться. А я стал искать ему хозяина. Было много желающих забрать пса к себе — соблазнялись бесплатным чистокровным представителем престижной породы. Но требовались добрые, надежные руки. И желательно то место, где профессиональная злость овчарки придется кстати. В итоге выбрали самый лучший вариант — служба в органах.
Нашлись и старые хозяева животного. Позвонила женщина и сообщила, что настоящая кличка собаки — Зевс. Овчарку в 2-летнем возрасте просто выбросили со двора после того, как она цапнула хозяина. А зубы домашний питомец, как выяснилось, показал не просто так — после попытки «воспитания» палкой в вольере.
Иван узнал и про дальнейшие приключения собаки. После того как пес впервые оказался на улице, подошел к производственным складам. Ему позволили их охранять в обмен на пропитание. Но когда к складам приезжали люди, Зевса запирали в вольер. Но он этого боялся с детства и сопротивлялся. За непослушание его снова попытались проучить палкой, а после того, как он укусил сторожа, тоже выбросили на улицу…
— Отличный охранник, замечательный друг! — утверждает нынешний «сослуживец» Зевса Дмитрий Козлов, пока пса уводит сотрудник СИЗО. Вижу, что овчарка то и дело преданно оглядывается: не бросит ли ее новый хозяин, почему он не идет рядом?
Будь спокоен, рядовой Зевс. Все твои несчастья закончились.
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В январе мы написали про породистую овчарку, которая попала в отлов, а оттуда - в приют для бездомных животных. Через три часа после нашей публикации у пса появились...
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