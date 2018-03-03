Как работает в милиции породистая овчарка, судьбу которой помог устроить TUT.BY

В январе мы рассказали про породистую овчарку, которая попала в отлов, а оттуда — в приют для бездомных животных. Через три часа после нашей публикации у пса появились новые хозяева — его взяли на службу в милицию. О том, как красавец Зевс живет сейчас, пишет «СБ Беларусь Сегодня» .





Территория СИЗО № 2 Витебска. Учреждение с самой богатой историей в системе исполнения наказаний. Этому следственному изолятору уже 200 лет, когда-то здесь был острог.

Меня сопровождает заместитель начальника по режиму и охране Роман Молоканов. Металлические двери, строгая пропускная система. И вот мы на месте службы Зевса. Он встречает нас вместе с контролером-кинологом Дмитрием Козловым.

Роман Молоканов рассказывает предысторию:

— Пса мы забрали из приюта для бездомных животных. Его туда привез отлов. Про собаку нам рассказали коллеги из ЛТП № 9 — они увидели статью в интернете. В течение трех часов мы решили зачислить Зевса в штат — у нас как раз были вакансии. Чистопородная овчарка, такую днем с огнем не сыщешь. Спасибо руководителю клуба-школы охранных собак Wolf Ивану Гылке. Он помог найти общий язык с собакой сначала сотрудникам приюта, а потом — нам.

Судя по ухоженному внешнему виду, сейчас у четвероногого служивого все в порядке. С удовольствием ест свое довольствие: каши, мясо, овощи, витамины. Радуется, когда Дмитрий Козлов балует его сухим кормом — для лучшего усвоения уроков.

Четырехлетний «второгодник» Зевс успешно осваивает программу, рассчитанную на семимесячных щенков. Наверстывает упущенное, проходит первый курс послушания. Когда-то породистого щенка купили в качестве игрушки, а воспитать забыли.

Срок службы в СИЗО у Зевса совсем небольшой, но он уже неплохо освоил должностные обязанности по охране объекта. При поступлении на службу пес отлично сдал соответствующий «вступительный экзамен». Теперь по 12 часов находится в карауле — по периметру охраняет труднодоступный и слабо просматриваемый со сторожевой вышки участок территории.

Как же четырехлетняя немецкая овчарка оказалась на улице? Подробности собачьей судьбы рассказал кинолог Иван Гылка:

— В начале января приют для бездомных животных дал объявление на сайте — искали специалистов для общения с выловленной на улице овчаркой. Пес, которого здесь назвали Чириком, вел себя агрессивно, никого к себе не подпускал. Вывести его на прогулку было невозможно.

Мы решили попытаться вернуть ему веру в людей. Сначала я надевал специальный костюм, в нем и заходил в вольер. Сидел с Чириком, угощал вкуснятиной, пытался гладить, а пес все норовил укусить. На второй день я его вывел на улицу и обнаружил — он знает некоторые команды. Возможно, обучался им в детстве. Очень умный, смекалистый. Но глаза бродяги были обиженными и злыми.

Особый страх у пса вызывал вольер. Похоже, кто-то его там бил. Потихоньку убедил подопечного — никакого зла ему не причиню. На третьем занятии начал слушаться. А я стал искать ему хозяина. Было много желающих забрать пса к себе — соблазнялись бесплатным чистокровным представителем престижной породы. Но требовались добрые, надежные руки. И желательно то место, где профессиональная злость овчарки придется кстати. В итоге выбрали самый лучший вариант — служба в органах.

Нашлись и старые хозяева животного. Позвонила женщина и сообщила, что настоящая кличка собаки — Зевс. Овчарку в 2-летнем возрасте просто выбросили со двора после того, как она цапнула хозяина. А зубы домашний питомец, как выяснилось, показал не просто так — после попытки «воспитания» палкой в вольере.

Иван узнал и про дальнейшие приключения собаки. После того как пес впервые оказался на улице, подошел к производственным складам. Ему позволили их охранять в обмен на пропитание. Но когда к складам приезжали люди, Зевса запирали в вольер. Но он этого боялся с детства и сопротивлялся. За непослушание его снова попытались проучить палкой, а после того, как он укусил сторожа, тоже выбросили на улицу…

— Отличный охранник, замечательный друг! — утверждает нынешний «сослуживец» Зевса Дмитрий Козлов, пока пса уводит сотрудник СИЗО. Вижу, что овчарка то и дело преданно оглядывается: не бросит ли ее новый хозяин, почему он не идет рядом?

Будь спокоен, рядовой Зевс. Все твои несчастья закончились.

По свидетельству сотрудников приюта для бездомных животных и кинологов клуба Wolf, на улицах Витебска все чаще оказываются безнадзорные собаки бойцовских пород. Владельцы, наигравшись вволю со щенками и увидев, что выросшие, но не дрессированные псы становятся непредсказуемыми и опасными, просто выгоняют их из дома. Совсем недавно в приюте оказались питбуль и стаффорд. Иногда выбрасывают хаски-метисов. То ли из-за нечистокровности породы, то ли из-за того, что неправильное скрещивание дает черты характера, совершенно не присущие хаски. Для корректировки поведения требуется кинолог, ведь собака становится опасной. Но хозяева уходят от лишних хлопот, просто выгоняя проблемных питомцев на улицу.