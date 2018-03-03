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Стреляет быстро и точно. Как Николай Лукашенко стал третьим в финале соревнований по биатлону
03.03.2018 15:54 — Новости Общества | Tut.by
Николай Лукашенко взял бронзу на республиканских соревнованиях по биатлону среди детей и подростков «Снежный снайпер». Младший сын президента уступил победителю 7 секунд.
— Вот это нам не повезло с погодой. Как стрелять? — обсуждали метель спортсмены перед началом старта.
Субботнее утро в Раубичах началось с метели и снега, пока участники и зрители доходили до трибун, они напоминали настоящих снеговиков. Многие несли в руках пледы, чтобы не замерзнуть, термосы с горячим чаем и плакаты со словами поддержки.
А вот учителя и дети из Несвижского района проходили через досмотр на КПП с барабанами и бубнами. Они громче всех дудели, стучали активнее всего танцевали на трибунах во время соревнования.
Кстати, финал «Снежного снайпера» должен был пройти в минувшие выходные, но из-за плохой погоды его перенесли на 3−4 марта.
Еще до начала старта младшей группы в Раубичи приехали председатель КГБ Валерий Вакульчик, вице-премьер Василий Жарко, глава администрации президента Наталья Качанова, министр образования Игорь Карпенко.
— Сегодня у нас маленькая олимпиада, и это действительно праздник для всей страны. Сюда приехали участвовать не профессиональные спортсмены, а школьники, — отметил Василий Жарко.
С трибуны не раз звучало: биатлон может стать путевкой в жизнь и профессией, пример тому — наши биатлонистки, которые завоевали золото на Олимпиаде.
«Снежный снайпер» начался со спринта мальчиков младшего возраста (дети разделены на тр группы во возрастам). Они бежали 1,8 километров с двумя огневыми рубежами. Винтовки для ребят были приготовлены прямо на рубеже.
Первым стал Егор Скороходов из Минска, который пробежал дистанцию за 10 минут 21 секунду, вторым — Роман Лабецкий из Витебской области, бронзовую медаль завоевал Никита Горбачев из Могилевской области.
Когда к старту стали готовиться мальчишки средней возрастной группы, комментаторы отметили: на соревнования приехали сильные соперники из Языльской средней школы Стародорожского района. Ее ученики не раз становились призерами различных соревнований.
Кстати, именно они соревновались в
— Конечно, стрелять при таком снеге непросто, — отмечали комментаторы, пока мальчики слушали последние советы своих тренеров и разогревались на старте. — Итак, первыми бегут представители команды Минской области. Начинает Евгений Кузьмич, ученик Вилейской гимназии, затем Кирилл Амельченя из Языльской средней школы, под номером три стартует Николай Лукашенко.
Впереди у 28 участников дистанция 2,3 километра и два огневых рубежа. На фоне соперников младший сын президента заметно выделяется ростом, он внимательно слушает наставления лот сопровождающих.
В этот момент появляется пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Она стоит недалеко от Николая, но к нему не подходит. Отмашка, старт!
— Коля, давай! Николай, мы в тебя верим! — кричат болельщики.
Николай Лукашенко бежит уверенно и третьим приходит на огневой рубеж. Очень быстро и точно стреляет, закрывает все пять мишеней и первым уходит на дистанцию. Стрелять при такой погоде ребятам действительно сложно. Некоторые стреляют точно, но долго прицеливаются и теряют время. Другие быстры, но промахиваются.
Пока Николай бежит, его сопровождающий подходит к ружью, счищает с него снег и не отходит, пока подросток не отстрелялся второй раз. И опять он закрывает все мишени, но в этот раз времени на уходит огневой рубеж уходит больше.
— Первым пришел на финиш Николай Лукашенко! — сообщают комментаторы. — Кажется, у нас есть победитель!
Но иногда в спорте секунды решают все. 13-летний Владислав Гавдис из Бресткой области уверенно одерживает победу, он пробежал дистанцию за 11 минут 2 секунды, серебряная медаль у Анатолия Штундера из Минска, Николай Лукашенко — третий. Он уступил победителю 7 секунд.
Завтра соревнования в Раубичах продолжатся, впереди у ребят смешанная гонка.
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Николай Лукашенко взял бронзу на республиканских соревнованиях по биатлону среди детей и подростков "Снежный снайпер". Младший сын президента уступил победителю 7...
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