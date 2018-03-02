Каждый день они спасают десятки людей, сотням оказывают медицинскую помощь, но редко слышат слова благодарности. Чаще звучат жалобы, мол, долго ехали. Как на самом деле обстоят дела в скорой помощи, выяснял корреспондент журнала «Гродно» .





Диспетчерская

— Алло, что у Вас случилось? Давление?

Вызов в диспетчерской принимает фельдшер. Он квалифицированный медицинский работник. Чаще всего это тот, кто сам раньше работал на вызовах, много чего повидал и знает, как оказывать помощь и что посоветовать больному.

Данные пациента, его адрес и жалобы диспетчер вносит в компьютер. Каждый вызов отмечен определенным цветом. Зеленый — неотложный, желтый — срочный, ну, а красный — экстренный. Его нужно передать бригаде как можно быстрее.





— Мы слышим много нареканий на скорую по поводу опозданий, и каждый раз они не подтверждаются, — поясняет главный врач ГУЗ «Гродненская городская станция скорой медицинской помощи» Александр Байгин. — Просто население не знает, что есть градация вызовов: экстренные, срочные и неотложные.

Экстренный — это вызов бригады по поводу заболеваний, представляющих в момент обращения опасность для жизни и здоровья человека. Это вызов, на который нужно сразу среагировать. Четыре минуты даётся на то, чтобы найти бригаду. Доезд в городе должен составлять не больше пятнадцати минут, на селе — до тридцати минут. То есть для экстренного вызова в городе наибольшее время следования к пациенту — 19 минут, в сельской местности — 34. По Гродно чуть больше 4 процентов вызовов — экстренные.

Срочный — вызов бригады скорой по поводу заболеваний, которые без оказания медицинской помощи в течение часа могут представлять угрозу для жизни и здоровья человека. Прибытие на срочный вызов — до 30 минут (до 45 минут на селе).

Неотложный — вызов бригады скорой по поводу заболеваний, которые не могут привести к ухудшению здоровья в течение суток. В таком случае норматив передачи вызова — до часа, плюс 15 минут бригада в пути. Значит, время доезда — 1 час 15 минут (1 час 30 минут на селе).

Поэтому звонящему важно объяснить диспетчеру, что случилось с пациентом. От этого будет зависеть, какая профильная бригада и за какое время приедет к вам на помощь.

В диспетчерской знают, где конкретная бригада находится в данный момент, когда выехала на вызов, когда приехала к больному, когда вернулась. По GPS-мониторингу можно увидеть даже скорость автомобиля при следовании на вызов.

Сервер, который фиксирует перемещения скорой, находится в Минске. Внести какие-либо изменения в отчет невозможно. Таким образом контролируется работа медиков и решаются спорные ситуации, когда кажется, что скорая ехала слишком долго.

Вот, например, вызов 24 декабря. Ночью в 2.17 в диспетчерскую позвонили. У 30-летнего мужчины поднялось давление — 146 на 88. Отнималась кисть левой руки, левая половина лица, бил сильный озноб. В 2.20 вызов был передан бригаде, которая тут же выехала. В 2.36 медики были на месте. Смотрим скорость. В среднем 50 км/ч.

Помощь оказали быстро. Уже через пару минут давление снизилось, а пациенту оставили таблетки на всякий случай. К счастью, обошлось без госпитализации. Через пятнадцать минут бригада вернулась на базу.

БИТ и битые

С разрешения главврача едем на третью подстанцию, что находится на улице Лиможа, 25 в здании шестой поликлиники. Здесь работают четыре бригады скорой — БИТ (бригада интенсивной терапии), педиатрическая, общепрофильная врачебная и фельдшерская. В зоне их обслуживания почти 55 тысяч жителей Гродно и района.

Помещение подстанции небольшое: кабинеты заведующего подстанцией, старшего фельдшера подстанции, у которого хранятся ампулы, таблетки и прочие лекарства — такой небольшой склад всего необходимого. Есть комната отдыха, комната приема пищи, санузел. Условия скромные, ничего лишнего.





Фельдшер Ирина Антонович сидит за столом, заполняет бланк после вызова. На столе стоит телефон без кнопок — прямая связь с диспетчерской.

Сокращенно должность Ирины называется ФВС (фельдшер, выезжающий самостоятельно). В основном ее вызовы по болезням, касающимся давления, температуры и травм. Но иногда приходится сталкиваться с более тяжелыми случаями.

Тем временем на подстанцию вернулась бригада интенсивной терапии.

— БИТ ездит на срочные, экстренные вызовы. Повесившиеся, напившиеся таблеток, пострадавшие в ДТП, пьяные, «пловцы» в Немане, люди без сознания, пострадавшие на пожаре — вот неполный список их пациентов, — объясняет Ирина.

Больше всего в службу скорой помощи звонят в выходные и праздники.

— К сожалению, мы получаем много необоснованных вызовов, например хотят температуру измерить или давление. В то время как те, кто действительно нуждается в помощи, терпят до последнего, — замечает наша собеседница. — Бывает и так, что за сутки двенадцать вызовов на бригаду. Когда нужно срочно выехать, некогда даже перекусить.

На вызов!

По громкоговорителю раздается: «Четвертая бригада, на вызов!». Ирина Антонович поднимает трубку телефона. На том конце провода ей говорят адрес и что случилось. Женщине 73 года, поднялось давление, болит голова. Нужно ехать на Горького.

Бригада собирается в считанные секунды. С собой берет сумку-укладку со всеми необходимыми лекарствами и быстрым шагом направляется к машине. Пятнадцать минут пути в старенькой газели — и мы прибываем по адресу.

К домофону долго не подходят. Звоним еще раз. Открывают соседи. Спрашиваем, в этом ли подъезде находится нужная нам квартира. В ответ пожимают плечами.

Поднимаемся по лестнице, звоним в квартиру. Открывает пожилой мужчина, приглашает в комнату, где его жена лежит на диване в уютной, полной зелени комнате. На полках в коридоре аккуратно расставлены книги от пола до потолка. На подоконнике растут лук и помидоры. Рядом стоит украшенная ёлка.





У женщины сильное сердцебиение и давление, по ее словам, 220 на 110. Фельдшер смотрит кардиограмму. Таблетки, которые приняла бабушка час назад, уже начинают действовать.

— По кардиограмме все спокойно. Острой сердечной недостаточности нет, — успокаивает медицинский работник.

— У меня тяжелая голова, вот здесь болит, — пациентка прикладывает ладошки к вискам, а Ирина набирает в шприц лекарство из ампулы. Потом медленно вводит его в вену. Затем на место укола кладут ватку и заклеивают гипоаллергенным пластырем. Женщине становится лучше, и она увлеченно рассказывает нам о своей коллекции керамики из Польши и о трех тысячах книг, что хранятся в доме.

— Я люблю читать и веду здоровый образ жизни — плаваю, хожу со скандинавскими палками, — говорит бабушка.

Снова меряют давление, а фельдшер дает указания, как быстрее встать на ноги. Вскоре бригада уезжает.

Помочь нужно всем

В обычный вечер пятницы меньше чем за минуту через шлагбаум у БСМП выезжают две скорые помощи и одна реанимация. Сегодня мы дежурим на центральной подстанции на Советских пограничников.

Здесь быстро находим тридцать девятую бригаду и мчимся с ней на проспект Строителей, где у 73-летнего мужчины сердечный приступ. Едем на новеньком «Пежо», который выдали скорой под занавес старого года.

Подъезжаем к многоэтажке, останавливаемся рядом с подъездом. Домофон открывают быстро. Поднимаемся на лифте. В дверях нас встречает бабушка и ведет к больному в зал, к кровати в самом углу комнаты, увешанной коврами. Возле больного работает старый советский вентилятор, но в комнате очень душно.

Медики регистрируют ЭКГ. Врач Александр Гадомский интересуется, какие лекарства принимает мужчина. Потом спрашивает, болит ли сердце. Мужчина отрицательно качает головой. Жена больного поясняет, что сердце болело два дня.

— В больницу поедете? — спрашивает доктор после изучения кардиограммы и оказания первой помощи мужчине.

— А что, обязательно? — вопросом на вопрос отвечает бабушка.

— Да, — настаивает Александр Викторович. — Собирайте вещи: паспорт, телефон, зарядку, полотенце, кружку, ложку.

— Может, пусть дома побудет? — не сдается жена пожилого пациента.

— У него инфаркт, — негромко произносит доктор.









Старики недолго переговариваются. Потом мужчина вздыхает: «Надо ехать». Домашние, жена и дочь, собирают ему вещи в больницу. В кресле-каталке медики везут мужчину к машине, затем перекладывают на носилки в автомобиль и подключают капельницу. Пациента доставляют в 3-ю городскую клиническую больницу на БЛК.

Мы возвращаемся на базу, где вскоре с первой бригадой (она же реанимация) едем на очередной вызов на этот раз на улицу Дубко в здание Ленинского РОВД Гродно, где стало плохо молодой женщине.

Оперативно прибываем на место, проходим через турникет. Дальше люди в форме провожают нас в комнату для разбирательства с доставленными. Там и находим нашу пациентку.

Нетрезвая девушка лежит на полу под лавкой. То, что она сильно пьяна, ясно по запаху. Наша пациентка, по-видимому, в «отключке». Иногда она приходит в себя и что-то невнятно мычит, пока врачи оказывают ей помощь и пытаются привести в чувство. В какой-то момент она начинает кричать и отбиваться от врачей. На помощь приходит милиционер: он держит девушку, чтобы она никого случайно не задела.

Из истории Тани (*имя изменено) мы узнаем, что милицию вызвала ее мать после домашних разборок. Пьяную девушку доставили в отделение.

— Разговаривать можешь? — спрашивает врач Валерий Марцулевич. В ответ невнятное мычание. Чтобы снять кардиограмму, несколько человек пытаются уложить Таню на спину. Девушка изо всех сил уворачивается. Опросить ее невозможно: нетрезвая леди не может сказать ничего, но рот закрыть тоже не в состоянии — врачи констатируют вывих нижней челюсти.

Вынести ее из здания и положить на носилки медикам помогает несколько милиционеров. Видимо, девушка сейчас без сознания. Дальше везем ее в Гродненскую областную клиническую больницу. По дороге Татьяна то приходит в себя и начинает махать руками, задевая капельницу, то снова затихает. Во время очередного «приступа» пациентки врачи держат ее за руки и, как могут, успокаивают.

— Таня, мы же с тобой договорились: скоро приедем, а пока не шевелись, пожалуйста, — строго, но спокойно просит фельдшер.

Нетрезвую девушку на носилках передают в больницу. На коридоре она снова «оживает» и кричит, чтобы её отпустили. Правда, куда она сможет пойти в таком состоянии — большой вопрос. Передав буйную пациентку, врачи возвращаются на базу…

За эти сутки скорая приняла более 700 звонков. На 393 вызова выезжали медики.

К чему это я? Ах да, к тому, что не лишним будет сказать спасибо тем, кто завтра спасет вашу жизнь или жизнь дорогого и близкого вам человека…





Только цифры: За 2017 год станцией скорой медицинской помощи г. Гродно обслужено 128 489 вызовов; из них 5516 экстренных, 56 232 срочных, 66 741 неотложный; доставлено в стационары 32 703 пациента. Оперативность составила по экстренным вызовам 100%, по срочным — 99,96%, по неотложным — 99,6%. В среднем бригаду скорой помощи вызывает каждый третий житель Гродно.