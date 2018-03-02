Правила по антитеррористической защите гостиниц утверждены в Беларуси

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защите гостиниц и аналогичных средств размещения утверждены постановлением Совета Министров №168 от 1 марта 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала .

Правилами установлены обязательные для выполнения требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защите гостиниц и аналогичных средств размещения, их классификации по категориям безопасности, технической укрепленности, оформлению антитеррористического паспорта.

На руководителя юрлица, ИП, физлицо, которые осуществляют эксплуатацию гостиницы и предоставляют гостиничные услуги, возложена ответственность по обеспечению требований безопасности и антитеррористической защиты гостиницы (исключение - организация и проведение оперативно-разыскных мероприятий).

Документом предусмотрено категорирование гостиниц с учетом прогнозируемых угроз безопасности и количества людей, которые могут погибнуть, вреда здоровью и материального ущерба в результате возможного совершения акта терроризма и т.д. Для проведения категорирования будет создаваться комиссия по обследованию и присвоению категории безопасности. По результатам работы комиссией подписывается акт обследования, в котором устанавливаются критические элементы, зоны ограниченного доступа и категория безопасности гостиницы, в соответствии с которой проводятся мероприятия по обеспечению ее безопасности и антитеррористической защите.

На основании акта ответственным лицом при необходимости будет разрабатываться перечень дополнительных мероприятий, сроки завершения которых не должны превышать 1 года со дня подписания документа.

Правилами определены меры, необходимые для установления соответствия деятельности работников гостиницы законодательству о борьбе с терроризмом. Ответственными лицами будут проводиться предварительная, очередная и внеочередная оценки эффективности обеспечения безопасности и антитеррористической защиты гостиницы. По окончании оценок составляется соответствующий акт.

В течение 3 месяцев после подписания акта составляется антитеррористический паспорт гостиницы по установленной форме. Актуализация данного документа должна производиться не реже одного раза в 5 лет, а также при изменении или установлении нормативными правовыми актами дополнительных требований по защите от терроризма; вводе в эксплуатацию (выводе из эксплуатации) зданий (сооружений) гостиницы или завершения работ по ее реконструкции; установке дополнительного оснащения или нового технического оборудования в пределах гостиницы; изменении юрлица, ИП, физлица, осуществляющих эксплуатацию гостиницы и предоставление гостиничных услуг, организационно-правовой формы данного юрлица.

Постановление вступает в силу через 3 месяца после его официального опубликования.-0-