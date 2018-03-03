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На воскресенье вновь объявлен оранжевый уровень опасности - из-за сильного снега
03.03.2018 17:35 — Новости Общества | Tut.by
В воскресенье в Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада. Об этом
«Ночью 4 марта по восточной половине Беларуси и в Минске сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.
В отдельных районах ожидается метель. Ветер прогнозируется северный, северо-западный с порывами до 5−10 м/с, иногда до 14 м/с, по востоку местами порывы будут достигать 15−18 метров в секунду.
Температура воздуха минимальная ночью от −8°С по юго-востоку до −14°С по западу, максимальная температура днем −3…9°С.
А уже в понедельник снегопады и метели прекратятся, лишь в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег.
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"Ночью 4 марта по восточной половине Беларуси и в Минске сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы", - говорится в сообщении.
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