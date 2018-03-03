В Минске определили схему, по которой милиция и коммунальники будут бороться с шумными соседями

На совещании по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством прокурора города Минска Сергея Хмарука разработаны общие подходы по работе с жалобами на шумных соседей. Во многом это касается сбора доказательств и поиска виновников, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Еще в прошлом году столичная прокуратура обратила внимание на проблему «шумных соседей». Большинство преступлений, связанных с насилием и убийствами, совершаются дома в ходе конфликтов при совместном распитии алкоголя.

Тогда же был разработан механизм взаимодействия служб. И если в 2016 году за нарушение правил пользования жильем (ч.1 ст. 21.16 КоАП) были осуждены 659 человек, то в 2017-м — вдвое больше, 1035 человек.

Несмотря на это, при рассмотрении жалоб у работников ЖКХ и администраций города зачастую не хватает знаний и опыта. В итоге это влечет за собой прекращение дел, в том числе из-за недоказанности вины или истечения сроков.

Основная часть правонарушений совершается вечером или ночью, в выходные или праздничные дни. То есть в нерабочее время местных властей и ЖКХ, и люди обращаются в милицию.

«При этом были случаи, когда сотрудники территориальных УВД, прибыв на место совершения правонарушения, не всегда устанавливали личность правонарушителя», — говорят в прокуратуре.

Поэтому теперь разработан порядок: выбывая на место, милиционеры обязаны выяснить все подробности, установить виновных, потерпевших и свидетелей. А потом передать собранные материалы в администрации районов, откуда они поступят в организации ЖКХ для принятия мер.

«О каждом таком движении материалов необходимо уведомлять прокурора района, который, со своей стороны, будет осуществлять надзор за соблюдением законности при ведении административного процесса, проводить проверки», — добавили в прокуратуре.

Напомним, шумных соседей могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 21.16 КоАП. Санкция статьи — штраф в размере до 30 базовых величин (735 рублей).