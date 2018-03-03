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Более 600 военнослужащих помогают коммунальникам расчищать Минск от снега

03.03.2018 19:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Почти пять тыся человек работали сегодня на расчистке дворов и улиц от снега. В связи с непогодой рабочим днем у коммунальных служб объявлено и 4 марта. Для борьбы со снегом технику и людей выделило и Министерство обороны.


Как сообщила пресс-служба военного ведомства, только в городе Минске
4 и 5 марта на уборку снега выйдут более 600 военнослужащих Минского гарнизона.

Всего же на расчистке столичных дворов от снега задействованы более 4,6 тысяч человек. Рабочим днем для коммунальников объявлено и воскресенье, 4 марта.

«На расчистке дворов, находящихся на обслуживании районных организаций ЖКХ, заняты более 4,6 тысяч человек, в том числе почти 2 тысяч привлеченных. Работает 108 единиц техники», — рассказала БЕЛТА заместитель генерального директора государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Галина Гилевич.

По ее словам, мощь оказывают представители общественных организаций, трудовых коллективов, арендаторы помещений.

Помочь справится со снегопадами приглашают и горожан. В частности, автовладельцев просят убирать снег на парковочных местах.

Администрации некоторых школ также просят родителей помочь расчистить дворы учебных заведений.

По прогнозам синоптиков, сильный снегопад продолжится и завтра.

Несмотря на непогоду, Национальный аэропорт Минск работает без перебоев. «Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

 
Теги: Минск
 
 
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Почти пять тыся человек работали сегодня на расчистке дворов и улиц от снега. В связи с непогодой рабочим днем у коммунальных служб объявлено и 4 марта.

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