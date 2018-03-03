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Более 600 военнослужащих помогают коммунальникам расчищать Минск от снега
03.03.2018 19:05 — Новости Общества | Tut.by
Почти пять тыся человек работали сегодня на расчистке дворов и улиц от снега. В связи с непогодой рабочим днем у коммунальных служб объявлено и 4 марта. Для борьбы со снегом технику и людей выделило и Министерство обороны.
Как сообщила пресс-служба военного ведомства, только в городе Минске
Всего же на расчистке столичных дворов от снега задействованы более 4,6 тысяч человек. Рабочим днем для коммунальников объявлено и воскресенье, 4 марта.
«На расчистке дворов, находящихся на обслуживании районных организаций ЖКХ, заняты более 4,6 тысяч человек, в том числе почти 2 тысяч привлеченных. Работает 108 единиц техники», — рассказала
По ее словам, мощь оказывают представители общественных организаций, трудовых коллективов, арендаторы помещений.
Помочь справится со снегопадами приглашают и горожан. В частности, автовладельцев просят убирать снег на парковочных местах.
Администрации некоторых школ также просят родителей помочь расчистить дворы учебных заведений.
По прогнозам синоптиков, сильный снегопад
Несмотря на непогоду, Национальный аэропорт Минск работает без перебоев. «Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.
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Почти пять тыся человек работали сегодня на расчистке дворов и улиц от снега. В связи с непогодой рабочим днем у коммунальных служб объявлено и 4 марта.
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