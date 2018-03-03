В Минской области введен спецплан «ПОГОДА»…       





В сложившихся погодных условиях ГАИ ведет круглосуточный контроль за состоянием проезжей части, оперативное информирование дорожно-эксплуатационных служб о проблемных участках, организовывает сопровождения снегоуборочной техники патрульными автомобилями. Также, инспекторы ДПС ориентированы на оказание всемерной помощи участникам дорожного движения.

В прошедшие сутки нарядами ГАИ Минской области организовано 25 сопровождений специальной дорожной техники, задействованной на расчистке снега. Жителям региона оказана помощь в буксировке личных транспортных средств. При оформлении ДТП с материальным ущербом, а их за сутки 2 марта по Минской области зарегистрировано 86 фактов, участникам аварий и их пассажирам организован обогрев и оказана помощь в доставке к ближайшему населенному пункту или АЗС. При патрулировании, инспекторами ГАИ оказана помощь по заправке топливом владельцу автомобиля.

По сведениям синоптиков в ближайшие сутки сохранятся сложные погодные условия: обильный снегопад с порывами ветра образуют метель, на дорогах гололедица, а на открытых участках – снежные заносы.

Преобладающими видами аварий в данных погодных условиях являются съезды в кювет, встречные столкновения и столкновения на перекрестках. Причины происшествий – неправильно выбранная скорость и невнимательность водителей в сложившихся погодных и дорожных условиях.

С целью профилактики ДТП на некоторых участках автотрасс планируется снижение скорости.

ГАИ напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, а также обращать внимание на временные знаки.

УГАИ УВД МИНОБЛИСПОЛКОМА.

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