﻿ В Минской области введен спецплан «ПОГОДА»…       . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минской области введен спецплан «ПОГОДА»…       

03.03.2018 — Новости Общества | Бярэзінская панарама  
Размер текста:
A
A
A

В Минской области введен спецплан «ПОГОДА»…       

В сложившихся погодных условиях ГАИ ведет круглосуточный контроль за состоянием проезжей части, оперативное информирование дорожно-эксплуатационных служб о проблемных участках, организовывает сопровождения снегоуборочной техники патрульными автомобилями. Также, инспекторы ДПС ориентированы на оказание всемерной помощи участникам дорожного движения.

В прошедшие сутки нарядами ГАИ Минской области организовано 25 сопровождений специальной дорожной техники, задействованной на расчистке снега. Жителям региона оказана помощь в буксировке личных транспортных средств. При оформлении ДТП с материальным ущербом, а их за сутки 2 марта по Минской области зарегистрировано 86 фактов, участникам аварий и их пассажирам организован обогрев и оказана помощь в доставке к ближайшему населенному пункту или АЗС. При патрулировании, инспекторами ГАИ оказана помощь по заправке топливом владельцу автомобиля.  

По сведениям синоптиков в ближайшие сутки сохранятся сложные погодные условия: обильный снегопад с порывами ветра образуют метель, на дорогах гололедица, а на открытых участках – снежные заносы.

Преобладающими видами аварий в данных погодных условиях являются съезды в кювет, встречные столкновения и столкновения на перекрестках. Причины происшествий – неправильно выбранная скорость и невнимательность водителей в сложившихся погодных и дорожных условиях.

С целью профилактики ДТП на некоторых участках автотрасс планируется снижение скорости.

ГАИ напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, а также обращать внимание на временные знаки.

УГАИ УВД МИНОБЛИСПОЛКОМА.

VN:F [1.9.9_1125]
please wait...
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.9_1125]
Rating: 0 (from 0 votes)
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сложившихся погодных условиях ГАИ ведет круглосуточный контроль за состоянием проезжей части, оперативное информирование дорожно-эксплуатационных служб о...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Много необоснованных вызовов - температуру измерить или давление". Как работает гродненская скорая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика