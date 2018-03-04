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4 марта ‒ День белорусской милиции
04.03.2018 — Новости Общества | Слава працы (Копыль)
В 2017 году отдел внутренних дел Копыльского райисполкома пополнился пятью молодыми сотрудниками. Все ребята — уроженцы и жители Копыльщины.
К примеру, лейтенант милиции Николай Панич родился в д. Нарути. Закончил учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь». Назначен на должность участкового инспектора милиции отдела охраны правопорядка и профилактики, обслуживает территорию Тимковичского сельсовета.
Лейтенант милиции Михаил Млынарчик, уроженец д. Грозово, также обучался в академии МВД, сейчас на должности участкового инспектора милиции и обслуживает территорию Грозовского сельсовета.
Лейтенант милиции Артем Лазовский родился в д. Низковичи. После обучения в академии был назначен на должность инспектора дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.
Лейтенант милиции Евгений Клыга родом из д. Новоселки. По окончании вуза назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска.
Копылянин сержант милиции Евгений Мисюченко обучался в Минском государственном колледже, затем проходил службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь. После принят на службу в Копыльский РОВД, с декабря 2017 года назначен на должность милиционера-дежурного изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу.
НА СНИМКЕ: Михаил Млынарчик, Евгений Мисюченко, Артем Лазовский, Евгений Клыга и Николай Панич
Сергей КОЗЕЛ
Фото Сергея ЛАЗОВСКОГО
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние и сердечные поздравления по случаю профессионального праздника.
Во все времена наша милиция являлась важнейшим институтом государственности, который обеспечивает порядок и безопасность. Эта ответственная и почетная миссия доверяется людям высокой чести, самоотверженным и смелым, крепким духом.
Жители Копыльщины уверены, что, действуя от имени государства, вы и в дальнейшем будете надежно защищать их права, свободы и законные интересы.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в нелегкой и опасной службе. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
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В 2017 году отдел внутренних дел Копыльского райисполкома пополнился пятью молодыми сотрудниками. Все ребята — уроженцы и жители Копыльщины. К примеру, лейтенант...
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