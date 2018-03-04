4 марта ‒ День белорусской милиции

В 2017 году отдел внутренних дел Копыльского райисполкома пополнился пятью молодыми сотрудниками. Все ребята — уроженцы и жители Копыльщины.

К примеру, лейтенант милиции Николай Панич родился в д. Нарути. Закончил учреждение образования «Академия МВД Республики Беларусь». Назначен на должность участкового инспектора милиции отдела охраны правопорядка и профилактики, обслуживает территорию Тимковичского сельсовета.





Лейтенант милиции Михаил Млынарчик, уроженец д. Грозово, также обучался в академии МВД, сейчас на должности участкового инспектора милиции и обслуживает территорию Грозовского сельсовета.

Лейтенант милиции Артем Лазовский родился в д. Низковичи. После обучения в академии был назначен на должность инспектора дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.

Лейтенант милиции Евгений Клыга родом из д. Новоселки. По окончании вуза назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска.

Копылянин сержант милиции Евгений Мисюченко обучался в Минском государственном колледже, затем проходил службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь. После принят на службу в Копыльский РОВД, с декабря 2017 года назначен на должность милиционера-дежурного изолятора для временного содержания лиц, задержанных или заключенных под стражу.

НА СНИМКЕ: Михаил Млынарчик, Евгений Мисюченко, Артем Лазовский, Евгений Клыга и Николай Панич

Сергей КОЗЕЛ

Фото Сергея ЛАЗОВСКОГО

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

Примите искренние и сердечные поздравления по случаю профессионального праздника.

Во все времена наша милиция являлась важнейшим институтом государственности, который обеспечивает порядок и безопасность. Эта ответственная и почетная миссия доверяется людям высокой чести, самоотверженным и смелым, крепким духом.

Жители Копыльщины уверены, что, действуя от имени государства, вы и в дальнейшем будете надежно защищать их права, свободы и законные интересы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в нелегкой и опасной службе. Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов