При расширении Кобринского моста интересы жильцов близлежащих домов и водителей не пострадают

Дела не останавливаются даже в выходные и длятся с 8 утра до 8 вечера. Основная нагрузка на генподрядчике — ДСТ-4, Мостоотряде-58, некоторых других организациях… Экскаватор ковшом ровняет слегка подмерзшую землю, пахнет горюче-смазочными материалами. Внизу другая машина со специальным оборудованием «забивает» металлические профили на внушительную глубину. На поверхности остается с полметра. Плотный и крепкий металлический «забор» растет вдоль проезжей части, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

— Осуществляем расширение автомобильного полотна. Вместо четырех полос будет шесть, — под рабочий ритм рассказывает начальник участка ДСУ-15 Игорь Нипарко. — Подготовительный этап закончился, сейчас производим устройство опор путепровода — третьей и четвертой. Они уже почти готовы. Скоро будем проводить монтаж балок.

Все очень быстро, только успевай следить. Внимательно наблюдает за процессом директор ДСУ-15 Иван Шульган. Конец рабочего дня, а у начальства планерка. Дел невпроворот. Кобринский мост, как один из самых значимых объектов, всегда на виду.

— В ближайшее время приступим к устройству первой и второй опор, — продолжает Игорь Нипарко. — А со стороны улицы Октябрьской идет устройство «свайного поля» для подпорной бетонной стенки. Она нужна, чтобы «удерживать» насыпь.

Поток транспорта в обе стороны непрерывный. Закрыть здесь движение немыслимо. Ведь это породит массу других проблем.

— Впоследствии, когда расширим мост, расширится и проезжая часть, — поясняет собеседник на верхотуре. — Все вспомогательные элементы уберутся, и появится три современные дорожные полосы по 3 метра 75 сантиметров каждая. И это только с одной стороны.

Меняется картинка и внизу. А именно в направлении остановки МОПРа. Вопрос не праздный: не коснется ли расширение дорожного пространства жителей близлежащих домов? Как утверждают специалисты генподрядчика — ДСТ-4, брестчане не пострадают.

На данный момент от моста в сторону остановки МОПРа снят растительный грунт, исчезли некоторые деревья (речь идет исключительно о левой стороне, если двигаться на Восток). Идет расширение дорожного полотна проспекта Машерова.

— Будет все красиво и аккуратно, осталось лишь немного подождать, — заверяет начальник участка. — Придется «постеснять» автомобилистов, но потом все будет хорошо. В любом случае движение останавливать не будем.

Согласно планам, осенью нынешнего года автомобилисты должны проехать по левой, новой стороне моста, если двигаться из центра. Затем вообще движение перебросят на эту, уже реконструированную половину. Тогда активными темпами начнется реконструкция старой (правой) части Кобринского путепровода.

Опасны ли трещины на Кобринском мосту?

А накануне БелдорНИИ не выявил причин для беспокойства по ситуации на реконструируемом путепроводе. Причин для тревоги нет, такую информацию распространила пресс-служба горисполкома. Напомним, что некоторое время назад появились трещины и просадки асфальтобетонного покрытия на спуске моста в сторону проспекта Машерова. В горисполкоме сообщали, что их образование связано с «естественным процессом при устройстве шпунтового ограждения методом вибропогружения в непосредственной близости к асфальтобетонному покрытию».

Тогда генподрядчик проводимых работ — ОАО «ДСТ-4» — обратился в Белорусский дорожный научно-исследовательский институт с просьбой оказать техническую помощь в обследовании Кобринского моста в Бресте. Получили ответ, где говорится, что «по результатам мониторинга можно сделать вывод о стабилизации насыпи. Выявленная просадка подхода со стороны проспекта Машерова не оказала влияние на техническое состояние несущих элементов путепровода…»

Тем не менее, с наступлением теплой погоды, предположительно в марте, асфальтобетонное покрытие в местах образования трещин на Кобринском мосту планируют заменить. Проводится ежедневный мониторинг состояния трещин и в целом объекта, сообщают в горисполкоме. Связано это прежде всего с безопасностью, которая, без сомнений, всегда должна быть на первом месте.