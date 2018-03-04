В Минске высота сугробов составляет 41 сантиметр, в Могилеве - 46

Уже несколько дней в Беларуси идут снегопады, но непогода не привела к возникновению чрезвычайных происшествий или отключению электроэнергии.



Фото: Reuters

Согласно данным сервиса Meteoinfo.by , ‪больше всего снега выпало в Могилеве — высота снежного покрова там составила 46 сантиметров. В Минске высота сугробов 41 сантиметр. В Гомельской и Витебской областях — 41 и 33 сантиметра соответственно. Больше всего повезло жителям Брестской области — максимальная отметка в 6 сантиметров, и Гродненской — высота сугробов достигает 13 сантиметров.



Карта снежного покрова по данным на 09.00 4 марта. Источник: meteoinfo.by

В Белэнерго отметили , что снегопады не повлияли на работу электросетей.

«Несмотря на продолжающиеся снегопады, в распределительных электросетях по ситуации на утро 4 марта отключений нет. Системы теплоснабжения также работают без сбоев», — рассказали энергетики.

О чрезвычайных ситуациях, связанных именно со снегопадами не сообщает и МЧС. Тем не менее, по данным ведомства , за минувшие сутки произошло 27 пожаров, на которых погибли 3 человека.

Напомним, на 4 марта в Беларуси из-за сильного снега и ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Снегопады и метели утихнут уже ночью — в понедельник лишь в отдельных районах прогнозируется небольшой снег.