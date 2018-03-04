ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске высота сугробов составляет 41 сантиметр, в Могилеве - 46

04.03.2018 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уже несколько дней в Беларуси идут снегопады, но непогода не привела к возникновению чрезвычайных происшествий или отключению электроэнергии.


Фото: Reuters

Согласно данным сервиса Meteoinfo.by, ‪больше всего снега выпало в Могилеве — высота снежного покрова там составила 46 сантиметров. В Минске высота сугробов 41 сантиметр. В Гомельской и Витебской областях — 41 и 33 сантиметра соответственно. Больше всего повезло жителям Брестской области — максимальная отметка в 6 сантиметров, и Гродненской — высота сугробов достигает 13 сантиметров.


Карта снежного покрова по данным на 09.00 4 марта. Источник: meteoinfo.by

В Белэнерго отметили, что снегопады не повлияли на работу электросетей.

«Несмотря на продолжающиеся снегопады, в распределительных электросетях по ситуации на утро 4 марта отключений нет. Системы теплоснабжения также работают без сбоев», — рассказали энергетики.

О чрезвычайных ситуациях, связанных именно со снегопадами не сообщает и МЧС. Тем не менее, по данным ведомства, за минувшие сутки произошло 27 пожаров, на которых погибли 3 человека.

Напомним, на 4 марта в Беларуси из-за сильного снега и ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Снегопады и метели утихнут уже ночью — в понедельник лишь в отдельных районах прогнозируется небольшой снег.

Читайте также
Ненаучные эксперименты: где в Минске самый чистый снег и сколько собак спрячется в сугробе
Более десятка аварий на 300 метрах дороги, или День жестянщика в десятиминутном видео
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 229
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже несколько дней в Беларуси идут снегопады, но непогода не привела к возникновению чрезвычайных происшествий или отключению электроэнергии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Барановичах строительная фирма, выполнявшая заказ горисполкома, завысила цену материалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика