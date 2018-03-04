В Минске высота сугробов составляет 41 сантиметр, в Могилеве - 46

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04.03.2018 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Уже несколько дней в Беларуси идут снегопады, но непогода не привела к возникновению чрезвычайных происшествий или отключению электроэнергии.
Согласно данным сервиса
В Белэнерго
«Несмотря на продолжающиеся снегопады, в распределительных электросетях по ситуации на утро 4 марта отключений нет. Системы теплоснабжения также работают без сбоев», — рассказали энергетики.
О чрезвычайных ситуациях, связанных именно со снегопадами не сообщает и МЧС. Тем не менее, по
Напомним, на 4 марта в Беларуси из-за сильного снега и ветра
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Уже несколько дней в Беларуси идут снегопады, но непогода не привела к возникновению чрезвычайных происшествий или отключению электроэнергии.
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