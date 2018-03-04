﻿ Витебский горисполком снизил цены на водоснабжение и канализацию для предприятий ЖКХ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебский горисполком снизил цены на водоснабжение и канализацию для предприятий ЖКХ

04.03.2018 11:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Витебский горисполком снизил планово-расчетные цены на водоснабжение и водоотведение, которые населению оказывают предприятия ЖКХ.


Фото: pixabay.com

Теперь планово-расчетная цена (ПРЦ) за кубометр воды составляет 0,8053 рубля вместо 0,9098 рубля, а за кубометр канализационных стоков — 0,6191 рубля вместо 0,6912 рубля.

Напомним, в январе в Витебской области установили новые тарифы на ЖКУ. Субсидируемый государством тариф на водоснабжение установлен в размере 0,8053 рубля за кубометр, а на канализацию — 0,6191 рубля за кубометр. При полном возмещении стоимости услуг необходимо заплатить соответственно 0,9098 и 0,6912 рубля за кубометр.

Таким образом, субсидируемые тарифы на ЖКУ в Витебске теперь равны планово-расчетным ценам, а тарифы полного возмещения превышают их соответственно на 12,9% и 11,6%.

Планово-расчетные цены установлены для организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги. Этот параметр состоит из прямых затрат, накладных расходов и плановых накоплений (рентабельности) организаций. Он может включать до 10% рентабельности.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 236
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Субсидируемые тарифы на ЖКУ для людей в Витебске теперь равны планово-расчетным ценам для предприятий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
При расширении Кобринского моста интересы жильцов близлежащих домов и водителей не пострадают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика