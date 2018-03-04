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Витебский горисполком снизил цены на водоснабжение и канализацию для предприятий ЖКХ
04.03.2018 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Витебский горисполком снизил планово-расчетные цены на водоснабжение и водоотведение, которые населению оказывают предприятия ЖКХ.
Теперь планово-расчетная цена (ПРЦ) за кубометр воды составляет 0,8053 рубля вместо 0,9098 рубля, а за кубометр канализационных стоков — 0,6191 рубля вместо 0,6912 рубля.
Напомним, в январе в Витебской области установили новые тарифы на ЖКУ. Субсидируемый государством тариф на водоснабжение установлен в размере 0,8053 рубля за кубометр, а на канализацию — 0,6191 рубля за кубометр. При полном возмещении стоимости услуг необходимо заплатить соответственно 0,9098 и 0,6912 рубля за кубометр.
Таким образом, субсидируемые тарифы на ЖКУ в Витебске теперь равны планово-расчетным ценам, а тарифы полного возмещения превышают их соответственно на 12,9% и 11,6%.
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Субсидируемые тарифы на ЖКУ для людей в Витебске теперь равны планово-расчетным ценам для предприятий.
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