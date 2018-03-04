В Бресте противники строительства аккумуляторного завода вновь вышли на площадь

4 марта на площади Ленина собралось свыше 80-ти жителей Бреста и района. Люди пришли обсудить вопросы строительства завода.





Люди стояли группами, не озвучивали лозунгов, не разворачивали транспарантов, а общались и кормили голубей.

Присутствовавший на площади противник строительства под Брестом аккумуляторного завода активист ОГП Александр Кабанов призвал журналистов не называть происходящее акцией.

— Нет никакой акции. Это власти выставляют все наши действия как какую-то акцию. На самом деле мы свободные люди в свободной стране и мы имеем полное право придти в любое место в нашей стране и обсуждать проблемы, цены, ЖКХ, кормить голубей, общаться с людьми. Мы имеем на это полное право, — отметил собеседник и подчеркнул, что не может сказать точно, сколько из присутствующих на площади людей является противниками строительства завода.





Брестчанин Федор Петрусевич сообщил TUT.BY, что вышел на площадь, чтобы обсудить с единомышленниками вопрос строительства аккумуляторного завода.

— Строительство завода продолжается, письма направлены в администрацию президента и мы бы хотели здесь обсудить какие-то мероприятия.

Еще один участник встречи, который отказался представиться, рассказал TUT.BY, что также пришел на площадь обсудить вопросы строительства завода.





Люди находились на площади около 50 минут, а затем разошлись. Обошлось без задержаний.

1 марта на сайте областного управления милиции было опубликовано сообщение об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях:

«В последнее время в сети Интернет размещаются различного рода видеообращения с призывом принять участие в пикетах против строительства завода по производству аккумуляторных батарей. В редакции Закона Республики Беларусь N 242-З от 10.01.2015 предусмотрена также ответственность за призыв к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Поэтому для того чтобы провести какое-либо массовое мероприятие необходимо в установленном законом порядке обратиться в местные органы власти для получения разрешения. Только после получения разрешения, проведение массового мероприятия будет законно, и только тогда возможно размещение приглашения на участие в этом мероприятии. Граждане, поддавшись на призывы отдельных лиц принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут нарушать действующее законодательство Республики Беларусь».





Как сообщал БелаПАН, 25 февраля в Бресте на площади Ленина прошла акция против строительства аккумуляторного завода , в которой приняли участие порядка 150 человек, жители Бреста и Брестского района. Никаких плакатов и транспарантов они не разворачивали. Люди стояли группами и обсуждали, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять, чтобы добиться остановки строительства.

Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что беспокоит жителей, это оценка воздействия на окружающую среду . Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

22 февраля инициативная группа подала в Администрацию президента обращение с требованием приостановить строительство завода под которым подписались свыше 36 тысяч человек.