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В Бресте противники строительства аккумуляторного завода вновь вышли на площадь
04.03.2018 14:06 — Новости Общества | Tut.by
4 марта на площади Ленина собралось свыше 80-ти жителей Бреста и района. Люди пришли обсудить вопросы строительства завода.
Люди стояли группами, не озвучивали лозунгов, не разворачивали транспарантов, а общались и кормили голубей.
Присутствовавший на площади противник строительства под Брестом аккумуляторного завода активист ОГП Александр Кабанов призвал журналистов не называть происходящее акцией.
— Нет никакой акции. Это власти выставляют все наши действия как какую-то акцию. На самом деле мы свободные люди в свободной стране и мы имеем полное право придти в любое место в нашей стране и обсуждать проблемы, цены, ЖКХ, кормить голубей, общаться с людьми. Мы имеем на это полное право, — отметил собеседник и подчеркнул, что не может сказать точно, сколько из присутствующих на площади людей является противниками строительства завода.
Брестчанин Федор Петрусевич сообщил TUT.BY, что вышел на площадь, чтобы обсудить с единомышленниками вопрос строительства аккумуляторного завода.
— Строительство завода продолжается, письма направлены в администрацию президента и мы бы хотели здесь обсудить какие-то мероприятия.
Еще один участник встречи, который отказался представиться, рассказал TUT.BY, что также пришел на площадь обсудить вопросы строительства завода.
Люди находились на площади около 50 минут, а затем разошлись. Обошлось без задержаний.
1 марта на сайте областного управления милиции
«В последнее время в сети Интернет размещаются различного рода видеообращения с призывом принять участие в пикетах против строительства завода по производству аккумуляторных батарей. В редакции Закона Республики Беларусь N 242-З от 10.01.2015 предусмотрена также ответственность за призыв к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Поэтому для того чтобы провести какое-либо массовое мероприятие необходимо в установленном законом порядке обратиться в местные органы власти для получения разрешения. Только после получения разрешения, проведение массового мероприятия будет законно, и только тогда возможно размещение приглашения на участие в этом мероприятии. Граждане, поддавшись на призывы отдельных лиц принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут нарушать действующее законодательство Республики Беларусь».
Как сообщал БелаПАН, 25 февраля в Бресте на площади Ленина
Вопросом строительства аккумуляторного завода обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что беспокоит жителей, это
22 февраля инициативная группа
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На этот раз собравшиеся кормили голубей.
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