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В Минске хотят построить "снежное" здание для любителей зимних видов спорта

04.03.2018 16:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске хотят построить «снежное» здание для любителей зимних видов спорта. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил сегодня, посещая финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер», передает БЕЛТА.


Фото: all-pix.com

«Мы хотим в городе построить — у финнов и шведов подсмотрели — двухэтажное здание длиной 100 м, в нем петля 1200 м. Оно отснеживается внутри, люди приходят занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет», — рассказал Александр Лукашенко. По его мнению, этот спортивный комплекс привлечет множество любителей спорта и создаст необходимые условия для тренировок.

Кроме того, для профессиональных спортсменов планируется построить в Раубичах тоннель с искусственным снегом внутри. «Там минусовая температура и искусственный снег круглый год. В Финляндии, Швеции, да и в Питере построили такую трубу. Мы сделаем лучше, это недорого», — сказал глава государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, для профессиональных спортсменов планируется построить в Раубичах тоннель с искусственным снегом внутри.

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