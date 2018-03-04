4 марта в Гомеле открылся центр мебели и интерьера «Карусель». По площади это, говорят владельцы, самый большой магазин в регионе (на самом деле нет). На 11 тысячах квадратных метров расположились диваны, кровати, предметы интерьера, садовая мебель, текстиль, посуда. TUT.BY посмотрел, что продают и довольны ли покупатели.





На стоянке возле нового торгового центра не протолкнуться. Внутри людей еще больше. Организаторы обещали праздник — и его устроили: здесь и забеги ползунков, и мастер-класс по поклейке обоев, и аниматоры, и призы, и много чего еще.





Инвесторы проекта твердят: вот прямо с этого самого дня никто ни в какую Россию, Украину или Европу за мебелью не поедет — все теперь есть в одном месте. Они прежде, чем строить комплекс, все подсчитали и как следует взвесили. Давно, еще в начале 2017-го года — когда на этом месте был гаражный кооператив на полторы сотни «ракушек».





Теперь, спустя всего год, здесь просторная парковка, мойка самообслуживания и большой выставочный павильон. Он меньше разве что совсем не раскрученных баз на Могилевской , которые в последнее время также облюбовали производители мебели — тот на треть больше «Карусели», не считая даже складских помещений.





В новом торговом центре покупателям, похоже, действительно будет удобно: планировка Open Space, когда все собрано под одной крышей — но без единой перегородки, и удобные скамеечки для пенсионеров, и большая детская зона, и обменник, и панорамное окно в пол.

















Все это приятные бонусы, но разве за ними идут посетители в новый магазин? В день открытия — да. Но потом — за выбором и хорошей ценой. Пока «Карусель» позиционирует себя как единственный в городе центр мебели и интерьера. Здесь обещают подобрать товар на любой вкус и кошелек. Мы узнали, оправдались ли ожидания гомельчан.

Александр и Елена сразу признаются: пришли не за покупками, а на экскурсию.

— Ждали большего. Такая площадь огромная — и одни диваны и кровати. В «Мандарине», мне пока нравится больше, — говорит Александр.





Татьяна и Артем всего год как женаты. Вопрос обустройства квартиры для них сегодня в приоритете. Они знают о мебельных предложениях в Гомеле все. В поисках интересных интерьерных решений обошли десятки магазинов и салонов. Говорят, всем им без исключения в нашем городе не хватает оригинальности. Может быть, найдут нужное в «Карусели»? Но тоже нет.

— Обещали, что будет интересная и доступная Польша, необычная Германия, но в итоге мы видим белорусское производство, дорогие старые модели, которые мы уже встречали в магазинах города, — только переехало все это теперь в одно место. Цены на посуду высокие — мы видели намного дешевле, дизайнерских стульев и столов не нашли, текстиль «хромает», и вообще очень мало таких, знаете, прелестных мелочей для дома, — разочарована Татьяна.





А вот Виталий и Елена — наоборот довольны.

— Мы нашли кресло-кровать, которое искали уже долго. Однозначно — выбор здесь есть. Если что-то конкретно ищешь, как мы, можно найти. Считаю, что лучше в Гомеле магазина пока не построили, — уверен мужчина.





— Цены сумасшедшие. Пенсионерам здесь делать нечего. Простая посуда, такой же текстиль — и те по «зашибенным» ценам, — возмущена пенсионерка Валентина Васильевна.





Представитель группы компаний Ascom, разработавшей проект, Анна Заборонок советует посетителям не спешить с выводами. Уверяет, что 60 арендаторов и руководство торгового центра приложат все усилия, чтобы голова от цен в «Карусели» не кружилась.

— Нам очень важно, чтобы наши посетители превратились в наших покупателей. Поэтому наши программы направлены на длительный контакт с покупателями. У нас запланированы ежемесячные программы лояльности, акции и другие приятные бонусы.

Представитель компании пообещала, что центр будет регулярно устраивать для покупателей различные праздники и мастер-классы.

















