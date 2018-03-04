Александр Марейко — бывший мэр Толочина. Сейчас на пенсии. Мог бы спокойно отдыхать, заниматься внуками, рыбачить. Но почти каждый день он берет пилу, домкрат, лом, садится в «Ниву» и едет в деревню Реучье в 10 км от райцентра — на место бывшей усадьбы князей Хоментовских. От помещичьих владений сейчас тут ничего не осталось, кроме руин часовни-усыпальницы. Марейко намерен ее восстановить. А пока благоустраивает территорию вокруг — спиливает сгнившие деревья — ведь они могут упасть на часовню и еще больше повредить и без того разрушенный 215-летний памятник архитектуры.



Руины часовни-усыпальницы князей Хоментовских в деревне Реучье Толочинского района

Часть деревни Реучье, где находятся остатки усыпальницы, раньше называлась Халяпинка. Здесь находилось родовое имение князей Хоментовских. Теперь тут живет только один человек — нет даже дачников.

Хоментовские — известный дворянский род в ВКЛ, а затем в Могилевской губернии Российской империи. Один из тех, чья надгробная плита сохранилась, — генерал-майор Михаил Яковлевич Хоментовский. Родился в 1776 году, умер в 1846-м. Участник Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года. Состоял при главном штабе Михаила Кутузова. Еще одного князя — генерал-лейтенанта Петра Михайловича Хоментовского (родился в 1828 году), император Александр II считал одним из самых способных офицеров. По указанию царя служил начальником интендантского управления Варшавского военного округа. Затем — в военном и морском министерствах в Санкт-Петербурге. Скончался в 1900 году, похоронен в родовой часовне. Последний Хоментовский нашел здесь покой в 1916 году. Позже захоронения разграбили.

По деревне проезжаем легко: улицу недавно очистили от снега. Но дорогу к часовне «Нива» пробивает сама. В какой-то момент буксует. «Ничего, это зверь-машина, доедем!» — уверен Александр Марейко. И точно, через минуту подъезжаем к старой часовне.

Место, которое Хоментовские выбрали для захоронений представителей своего рода, — красивейшее. Высокий холм, с которого отлично видны окрестности. Неизвестно, что тут было два столетия назад, при князьях, но сейчас мы видим внизу безлюдную деревню, заснеженные хаты, утопающие в сугробах сады и петляющую речку Кривую.

От хрустальной тишины даже теряешься: разве так бывает? Чтобы ни звука вокруг?





На площадке возле часовни — огромные спиленные деревья. Кажется, тут трудилась целая бригада. Но бывший руководитель района повалил их в одиночку.

По образованию Марейко — агроном, родом из Столинского района Брестской области. Однако судьба привела на Витебщину: около 20 лет отработал по специальности в Крулевщизне и Докшицах. Потом попал в Верхнедвинск, где был первым замом председателя райисполкома. В 2002 году возглавил Толочинский район. На этом посту 9 лет. Затем руководил маслоэкстракционным заводом в Витебске. Полтора года назад вышел на пенсию.

«Экологи разрешили спилить 8 аварийных лип»

— Начал пилить деревья в январе. Взялся за работу с благословения толочинского священника Александра Лазуко и настоятельницы местного Свято-Покровского женского монастыря матушки Анфисы, — рассказывает собеседник. — Вначале получили разрешение на удаление деревьев. Обратились от монастыря в местный сельсовет. Сюда приехали его председатель, экологи, специалисты по охране леса. Пришли к выводу, что 8 лип возле самой часовни — аварийные. Они в любой момент могли рухнуть на здание. Ну и, мало ли, на людей — посмотреть на усыпальницу иногда приезжают любители истории. Эти аварийные липы мне и разрешили убрать. Подальше растут крепкие деревья, их, конечно же, никто трогать не будет.

За два месяца Марейко спилил семь деревьев, осталось одно. Грузит по утрам в «Ниву» пилу, топоры, домкрат, лом, лестницу, страховку, топливо и едет в деревню. Старается работать на благоустройстве пять дней в неделю. Бывает, проводит тут целый день. «А когда шла Олимпиада, уезжал в час дня — болеть за биатлонистов», — признается Александр Васильевич.



Александр Марейко

«Толоку собрать — не проблема. Но зачем?»

— Этим липам, наверное, лет по 150, а то и больше. Точный возраст по кольцам посчитать невозможно: сердцевина вся сгнила. Удалять их непросто. Пилой как дашь по такому трухлявому дереву — все, цепи нет! Так порвал уже две цепи. Одно здоровое дерево, тонны на 3−4, лежало на часовне. Еле его снял. Делал это вручную: ни кран, ни погрузчик сюда же не подгонишь. Поднимался на часовню по лестнице. Конечно, подстраховывался — с дури ж на высоту не полезешь, надо продуманно все делать. Порезал эту липу на чурки, потом их вынес. Случилось так, что одно дерево упало на другое. С ними было опасно работать: сразу распилил то, что сверху, потом — нижнее. А иногда приходилось думать, как спилить липу так, чтобы она не упала на часовню.

— Вы же, как бывший председатель райисполкома, вмиг могли тут целую толоку собрать…

— Ну не совсем я тут один. Виктор — единственный местный житель — приходит иногда помогать. Ему даже в радость, все же интереснее день проходит. А вообще спокойнее и свободнее работать одному. Если кого-то берешь в помощники, то человека надо нагрузить работой. Толоку, конечно, собрать в Толочине не проблема. Но это значит, что людей надо обязывать. А зачем это? Тут, кстати, уже много кто перебывал — приезжают и смотрят, что я делаю. В шутку предлагаю: «Ну возьми топор». — «Ай, я не умею». «Тогда пилу возьми». — «Не, у меня времени няма». Думаю: ну делов-то, я и сам справлюсь.

— И в морозы сюда приезжаете?

— Так в мороз даже лучше работать! Дерево быстрее пилится — оно становится более хрупким. Так, бывает, увлечешься, что жарко! Домой приезжаешь — вся одежда мокрая.





«Руководил районом — не восстановил часовню. Сейчас вот отдаю долг»

На вопрос «Зачем вам это?» Марейко смеется:

— Об этом многие спрашивают. Но чем мне на пенсии заниматься? Сидеть дома не могу. На отдых вышел полтора года назад. Сразу дом и баню достроил. А потом, когда личное хозяйство привел в порядок, решил делать что-то на благо людей. Целый декабрь отработал на благоустройстве местной лыжероллерной трассы. Вместе с другими толочинцами очистили ее от кустарника. В 2008 году мы ее построили своими силами. Люди тогда приходили на субботники, ни копейки из бюджета на этот объект не ушло. Сам там работал, жена, дети. Да весь город там был! Жалко стало, что трасса пропадает, взяли да навели там порядок, теперь люди снова катаются.

После лыжероллерной трассы Марейко начал ездить к часовне.

— Здоровье есть — можно и деревья валить, — шутит он.

Рассказывает, что поддерживает физическую форму с помощью лыж и велосипеда. Но это теперь для него лыжный кросс по 15−18 км — привычное дело. А раньше мужчина не был таким спортивным.

— В 45 лет, когда приехал в Толочин, пришлось стать на лыжи. Среди чиновников в начале 2000-х годов проводили соревнования, причем не просто так. Например, руководитель, выступавший в категории старше 45 лет, за первое место получал трактор МТЗ 1221 за счет бюджета. Вы бы видели, что творилось на трассе! К финишу шли все — и больные, и хромые, и такие, как я, кто стал на лыжи впервые. Трактор завоевать мне не удалось, но самолюбие было задето: что я, хуже всех, что ли? И научился кататься! Сейчас у меня профессиональные лыжи, и без физической активности я себя уже не представляю.

Бывая в служебных командировках или личных поездках за границей, Марейко обратил внимание, что старики в Европе облагораживают кладбища и различные исторические места.

— Утром поднимаются и идут наводить порядок. При этом смотрят не только за могилами родственников, а за всеми захоронениями. Будучи председателем райисполкома, хотел организовать что-то подобное с толочинскими стариками. Обратился к ним: «Давайте выделим для уборки местного кладбища хотя бы день. Соберемся и пойдем поработаем». Но дело, к сожалению, не пошло.





А вот выйдя на пенсию, Марейко решил попробовать вдохновить земляков личным примером:

— У нас же люди думают, что им кто-то что-то все время должен. Под этим «кто-то» подразумевают государство. Но что такое государство? Это же — мы сами. Когда руководил районом, не благоустроил часовню Хоментовских. Хотя надо было. Теперь вот отдаю долг. Ничего удивительного в этом нет. Просто люди пока к такому не привыкли. Но я думаю, со временем все в сознании народа поменяется.

«Надгробия украли, чтобы продать»

На часовне хорошо видна надпись «1803 — 1822».

— Представляете, этому зданию уже 215 лет! — восхищается Марейко. — В часовенке были похоронены два представителя рода Хоментовских, а еще семь могил находились на улице. Из девяти захоронений одно было женским.





Но все захоронения уничтожили мародеры, искавшие ценности. Они подняли пол в часовне, вывернули могильные плиты и кресты, вскрыли гробницы.

— На данный момент сохранились три надгробия, — уточняет собеседник. — Два из них раньше находились в Свято-Покровском женском монастыре. Когда там начали капремонт, я с разрешения настоятельницы перевез их к себе — с условием, что когда наведу возле часовни порядок, установлю их тут. Это надгробия с могил Михаила Яковлевича и Петра Михайловича Хоментовских — с их фамилиями, званиями, датами рождения и смерти. Еще один памятник нашел здесь случайно, когда скашивал кустарник. Кто-то его сбросил вниз. Что на нем написано, не знаю: поднять тяжелое надгробие пока не смог.



Крест на часовне-усыпальне

В усыпальнице разграбили все, что могли. По словам Марейко, он даже знает, какая коммерческая фирма к этому причастна:

— Пригнали сюда трал, погрузили надмогильные плиты, потом сделали из них другие памятники и продали людям.

Марейко планирует убрать внутри часовни, восстановить ее саму и поставить памятники Хоментовским, которые были тут похоронены.

— Это уже на лето работа. В часовне были иконостас и купол. Купол, наверное, не поставлю. Но крышу, чтобы здание хотя бы законсервировать, сделать точно надо. Для этого хочу позвать земляков-столинцев — они строители. Думаю, приедут и зробяць. Намерен искать спонсоров. Надеюсь, в Толочине помогут и сырзавод, и консервный завод, и элеватор, и дорожники.



