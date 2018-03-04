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Морозы отлегли, снега не будет. Погода в Витебске на три рабочих дня

05.03.2018 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Ура, морозы ушли! Синоптики объясняют это тем, что Беларусь попала в поле повышенного атмосферного давления. Витебску повезло и тем, что нас не заснежило так, как Минск и Могилев — там все выходные откапывались из сугробов. Снега не предвидится и в начале недели.


Фото: Юрий Велитченко

В понедельник, 5 марта, без осадков, днем даже может показаться солнышко. Температура воздуха −7…−9°С.

6 марта, во вторник, ночью −10…−12°С, днем мороз спадет до −4…−6°С. Без осадков, облачно.

Предпраздничная среда, 7 марта, порадует проблесками солнца, безветрием и комфортными −4…−6°С.

Подробнее о погоде в области смотрите на нашем специальном ресурсе POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ура, морозы ушли! Витебску повезло: нас не заснежило так, как Минск и Могилев - там все выходные откапывались из сугробов. Нового снега не предвидится и в начале...

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