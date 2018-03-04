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Морозы отлегли, снега не будет. Погода в Витебске на три рабочих дня
05.03.2018 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Ура, морозы ушли! Синоптики
В понедельник, 5 марта, без осадков, днем даже может показаться солнышко. Температура воздуха −7…−9°С.
6 марта, во вторник, ночью −10…−12°С, днем мороз спадет до −4…−6°С. Без осадков, облачно.
Предпраздничная среда, 7 марта, порадует проблесками солнца, безветрием и комфортными −4…−6°С.
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Ура, морозы ушли! Витебску повезло: нас не заснежило так, как Минск и Могилев - там все выходные откапывались из сугробов. Нового снега не предвидится и в начале...
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