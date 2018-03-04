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Как будет работать городской транспорт в большие выходные

05.03.2018 11:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Из-за переноса рабочих дней корректируется график работы общественного транспорта в Минске. Об этом предупреждает «Минсктранс».

8−9 и 11 марта автобусы будут работать по графику воскресного дня. А в 10 марта — как обычно в субботу.

Троллейбусы 8−9 марта работают по субботнему графику, а 10−11 — по воскресному. Трамваи же работают по расписанию выходных все четыре дня.

 
Теги: Минск
 
 
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Если 8-9 марта автобусы работают по графику воскресного дня, то троллейбусы - по субботнему.

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