В Бресте откроется еще один магазин сети Green

В строящемся торговом центре на улице Махновича откроется второй магазин сети Green, пишет «Вечерний Брест».

По площади новый магазин займет более 2 тысяч «квадратов». В новом торговом объекте будут продаваться продовольственные и непродовольственные товары.

По определенному расписанию в новом торговом объекте будут проводиться и так полюбившиеся маленьким брестчанам мастерские для детей. Открытие нового магазина запланировано на май. Штат сотрудников составит более 200 человек. Набор уже идет.