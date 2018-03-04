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В Бресте откроется еще один магазин сети Green

05.03.2018 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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В строящемся торговом центре на улице Махновича откроется второй магазин сети Green, пишет «Вечерний Брест».

По площади новый магазин займет более 2 тысяч «квадратов». В новом торговом объекте будут продаваться продовольственные и непродовольственные товары.

По определенному расписанию в новом торговом объекте будут проводиться и так полюбившиеся маленьким брестчанам мастерские для детей. Открытие нового магазина запланировано на май. Штат сотрудников составит более 200 человек. Набор уже идет.

 
Теги: Брест
 
 
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Штат сотрудников составит более 200 человек. Набор уже идет.

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