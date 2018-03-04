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В Витебской области за выходные самые большие сугробы намело в Лепеле - до 43 см

05.03.2018 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебской области за выходные выпало от 0,6 до 1,5 декадной нормы осадков. Самым заснеженным в регионе стал Лепель — здесь намело до 43 см снега, сообщили в облгидромете.

Циклон зацепил южные и восточные районы области. Сильный снег шел в Витебске, Лепеле и Березинском заповеднике. В регионе выпало от 9 до 20 мм осадков — то есть 0,6−1,5 декадной нормы.

Высота снежного покрова по области неравномерная. Меньше всего выпало осадков в Шарковщине — слой снега не дорос и до 20 см. Самые большие сугробы намело в Лепеле — до 43 см. В Витебске этим утром высота снежного покрова увеличилась до 35 см — за выходные сугробы подросли на 9 см.

Больше всего снега в Витебске 5 марта было в 2004 году — сугробы высотой почти 70 см! Год назад в этот день в областном центре снега и вовсе не было. Бесснежными были также 1961, 1989, 1995, 1998, 2014, 2015 годы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Циклон зацепил южные и восточные районы области. Сильный снег шел в Витебске, Лепеле и Березинском заповеднике. В регионе выпало от 9 до 20 мм осадков - то есть 0,6−1,5...

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