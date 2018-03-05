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Сделай свой выбор: следственно-экспертный факультет — гарантия трудоустройства

05.03.2018 — Новости Общества | Голас часу (Малорита)  
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Управление Следственного комитета по Брестской области проводит отбор кандидатов для поступления на следственно-экспертный факультет учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Сделай свой выбор: следственно-экспертный факультет — гарантия трудоустройства

         Кандидатами могут стать юноши, которым в году поступления исполняется (либо уже исполнилось) 17 лет, имеющие (получающие в 2018 году) общее среднее, профессионально-техническое либо среднее специальное образование, не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения срочной военной службы.
          Для того, чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета Академии Министерства внутренних дел, необходимо до 1 апреля 2018 года лично обратиться в управление Следственного комитета по Брестской области либо территориальный отдел Следственного комитета по месту жительства для проходждения собеседования с начальником подразделения и получения справки-рекомендации.
          До 15 апреля заявление и справку-рекомендацию Следственного комитета о поступлении на следственно-экспертный факультет Академии МВД необходимо подать в отдел внутренних дел по месту жительства для последующего оформления личного дела. Кроме того пройти профессиональный отбор (ВВК и т.д.) и в сроки, установленные Министерством образования Республики Беларусь, пройти централизованное тестирование по русскому (белорусскому) языку; иностранному языку; обществоведению.
          Проходной балл в 2017 году составил 201, в 2016 году – 206.
          В июле 2018 года лично (согласно полученному извещению из учреждения образования) надо прибыть в Академию МВД, имея при себе паспорт, для подачи оригиналов документа об образовании (аттестат либо диплом с приложением), сертификатов централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь, для абитуриентов, имеющих право на льготы, — подтверждающие документы.
          Поступившие в Академию МВД имеют полное государственное обеспечение на период обучения (бесплатное проживание в общежитии, предоставление форменного обмундирования, обеспечение питанием, выплата ежемесячного денежного довольствия); получают бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения 4 года); по окончании обучения им присваивается квалификация «юрист» и специальное звание «лейтенант юстиции»; гарантировано трудоустройство на должность следователя в подразделения Следственного комитета г. Бреста и Брестской области, а также социальная защита, предусмотренная законодательством для сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь и членов их семей (государственное страхование и медицинское обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства собственного с использованием льготного кредита).
          Дополнительную информацию по поступлению на следственно-экспертный факультет Академии МВД и прохождению службы в Следственном комитете можно уточнить по телефонам: 8-0162 27-37-11; МТС 8-029 723-52-31 e-mail: ysk.brest@mail.by либо в Малоритском районном отделе Следственного комитета Республики Беларусь (г. Малорита, ул. Кобринская, 6), тел. 8(01651) 6-27-32; 8(01651) .
Дмитрий СТРУНЕЦ, заместитель начальника Малоритского отдела Следственного комитета.

 
Теги: Брест
 
 
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