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Милиция ищет велосипедиста, который сбил пенсионера в центре Минска и ударил его кулаком в лицо
05.03.2018 16:27 — Новости Общества | Tut.by
Милиция разыскивает велосипедиста, который сбил пенсионера на улице Ленина, а потом ударил его в лицо кулаком. Об этом сообщает
В конце февраля мужчина ехал на велосипеде по улице Ленина и сбил пенсионера. Тот выразил недовольство. Назрел конфликт, который перерос в драку. Велосипедист агрессивно отреагировал на замечания, нанес пожилому мужчине несколько ударов кулаком в область лица и скрылся.
Если вы узнали мужчину на фото или располагаете информацией о его местонахождении, милиция просит обращаться в Ленинское РУВД или по телефонам: 8 029 659−50−52, 8 029 123−21−01, 8 025 956−55−19 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.
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Инцидент произошел в конце февраля на улице Ленина.
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