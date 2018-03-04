Милиция ищет велосипедиста, который сбил пенсионера в центре Минска и ударил его кулаком в лицо

Милиция разыскивает велосипедиста, который сбил пенсионера на улице Ленина, а потом ударил его в лицо кулаком. Об этом сообщает «СБ Беларусь Сегодня» .

В конце февраля мужчина ехал на велосипеде по улице Ленина и сбил пенсионера. Тот выразил недовольство. Назрел конфликт, который перерос в драку. Велосипедист агрессивно отреагировал на замечания, нанес пожилому мужчине несколько ударов кулаком в область лица и скрылся.



Фото с сайта sb.by

Если вы узнали мужчину на фото или располагаете информацией о его местонахождении, милиция просит обращаться в Ленинское РУВД или по телефонам: 8 029 659−50−52, 8 029 123−21−01, 8 025 956−55−19 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.