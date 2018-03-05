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В Бресте оппозиция предложила властям провести фестиваль в День Воли

05.03.2018 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Митинг и уличный фестиваль в центре Бреста предлагают провести активисты в рамках празднования Дня воли. Соответствующая заявка была передана в горисполком, сообщили TUT.BY в оргкомитете праздника.


День Воли в Бресте в 2017 году. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

100-летие принятия 3-й уставной грамоты Рады БНР, объявившей независимой Белорусскую Народную Республику, организаторы предлагают отметить уличным фестивалем с концертом, розыгрышем призов, ярмаркой товаров белорусских ремесленников. 5 марта соответствующую заявку направили в горисполком.

В оргкомитет празднования Дня Воли в Бресте вошли представители политических партий, общественных объединений, волонтеры и бизнесмены.

В прошлом году День Воли в Бресте отметили шествием и митингом. Акция была согласована с городскими властями.

 
Теги: Брест
 
 
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Организаторы предлагают отметить праздник уличным фестивалем с концертом, розыгрышем призов, ярмаркой товаров белорусских ремесленников.

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