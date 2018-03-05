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В Бресте оппозиция предложила властям провести фестиваль в День Воли
05.03.2018 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Митинг и уличный фестиваль в центре Бреста предлагают провести активисты в рамках празднования Дня воли. Соответствующая заявка была передана в горисполком, сообщили TUT.BY в оргкомитете праздника.
100-летие принятия 3-й уставной грамоты Рады БНР, объявившей независимой Белорусскую Народную Республику, организаторы предлагают отметить уличным фестивалем с концертом, розыгрышем призов, ярмаркой товаров белорусских ремесленников. 5 марта соответствующую заявку направили в горисполком.
В оргкомитет празднования Дня Воли в Бресте вошли представители политических партий, общественных объединений, волонтеры и бизнесмены.
В прошлом году День Воли в Бресте
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Организаторы предлагают отметить праздник уличным фестивалем с концертом, розыгрышем призов, ярмаркой товаров белорусских ремесленников.
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