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Дело тракториста, получившего травму в лесхозе: "Убедили, что сам упал, а ему грозит вторая трепанация"

05.03.2018 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Тракториста Суражского лесхоза Александра Ларионова, который получил черепно-мозговую травму на работе, выписали из областной больницы домой. Там он находился 3 недели. Сейчас мужчина, по словам сестры, чувствует себя нормально. Но врачи не исключают, что ему потребуется повторная трепанация черепа.

Напомним, ЧП произошло месяц назад, 5 февраля, в деревне Тарасенки Витебского района, где 29-летний Александр Ларионов работал трактористом в местном лесничестве, которое относится к Суражскому лесхозу.

— В тот день вальщики рубили лес, и на Александра внезапно упало дерево. В этот момент он находился возле трактора — цеплял к нему деревья, — так описала нам произошедшее Наталья Ларионова, сестра пострадавшего. — Когда брата принимали в отделении нейрохирургии областной больницы, он сообщил медикам, что на голову упало дерево. Это было зафиксировано в карте. Он перенес трепанацию черепа. Но его начальство с самого начала старалось скрыть факт производственной травмы.

В лесхозе TUT.BY сообщили, что рабочий «неудачно поскользнулся, когда выходил из трактора, у него не было ни рассечений, ни крови, ни синяков».

— Проверку по этому факту проводит Витебский райотдел Следственного комитета. Мужчину выписали из больницы. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Проверку обстоятельств произошедшего также проводит департамент госинспекции труда, — сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Сестра пострадавшего Наталья Ларионова рассказала, что Александр уже неделю дома, на больничном:

— Брат чувствует себя нормально, ходит, разговаривает. Все даже удивляются, что он при такой травме настолько быстро восстановился. Но я не уверена, что у человека со шрамом на голове длиной почти 13 см и с визуально заметной деформацией черепа, все так прекрасно. Через полтора месяца, когда закончится больничный, ему, возможно, предстоит повторная трепанация - врачи говорят, это не исключено. И даже если человек сейчас хорошо себя чувствует, кто его знает, как такая травма скажется на здоровье через несколько лет? Однако брата все-таки убедили, что он «поскользнулся и упал», и он так и говорит всем, кто интересуется у него, что же в тот день произошло. По новой версии начальства, он не просто упал из трактора, а еще упал на пень.

 
 
Ссылка на источник 211
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"Брата все-таки убедили, что он "поскользнулся и упал". По новой версии начальства, он не просто упал из трактора, а еще упал на пень", - рассказывает сестра рабочего.

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