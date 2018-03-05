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На минском ж/д вокзале появились указатели для пассажиров на китайском языке
05.03.2018 21:45 — Новости Общества | Tut.by
На минском железнодорожном вокзале появились указатели, где надписи продублированы и на китайском языке. Фотография указателя с надписью «Кассы»
В октябре прошлого года в Минска стали дублировать информацию для пассажиров на китайском языке">аэропорту Минска стали дублировать информацию для пассажиров на китайском языке. Присутствие китайского языка на указателях и информационных табло обусловлено тем, что в последнее время в стране в целом и Национальном аэропорту в частности очень большой поток пассажиров из Китая — и не только транзитных.
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На минском железнодорожном вокзале появились указатели, где надписи продублированы и на китайском языке.
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