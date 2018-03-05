На минском ж/д вокзале появились указатели для пассажиров на китайском языке

На минском железнодорожном вокзале появились указатели, где надписи продублированы и на китайском языке. Фотография указателя с надписью «Кассы» появилась в Сети.

На жд уже тоже китайский. Вспоминаю все одного китайца, который мне года 2 назад говорил, что скоро китайский придется выучить всем pic.twitter.com/v3N5PtPSkR — miss Обломова (@ymared) 5 марта 2018 г.

В октябре прошлого года в Минска стали дублировать информацию для пассажиров на китайском языке">аэропорту Минска стали дублировать информацию для пассажиров на китайском языке. Присутствие китайского языка на указателях и информационных табло обусловлено тем, что в последнее время в стране в целом и Национальном аэропорту в частности очень большой поток пассажиров из Китая — и не только транзитных.