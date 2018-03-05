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"Криминальная" статистика. В Беларуси снижается уровень преступности, но не во всех сферах
06.03.2018 07:00 — Новости Общества | Tut.by
По официальной статистике в Беларуси второй год подряд снижается общий уровень преступности. В 2017 году было зафиксировано самое значительное снижение числа преступлений за последние пять лет — на 7,1%. Мы проанализировали данные МВД за последние 10 лет, и попытались выяснить — в каких сферах уровень преступности упал, а в каких вырос. И главное — почему? Скажем честно — ответы на многие вопросы нам найти не удалось.
Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территории
В каких сферах преступность падает?
Официальная статистика свидетельствует, что уровень преступности падает во всем фронтам. В Беларуси на 29,4% снизилось количество убийств и покушений на убийство, на 11,9% упало количество краж, на 18,3% — грабежей, а количество разбойных нападений — на 22,7%. Снижается и количество мошенничеств — на 13,8%.
Борьба с наркотиками и
По мнению главы МВД Игоря Шуневича, такое снижение наркопреступности
Но эта радужная картина не устраивает президента Беларуси — он
«Мы боремся против наркоманов, а где те, которые сегодня партиями поставляют эту наркоту в Беларусь? Вот кто главный преступник, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Заботясь только о показателях, никакой речи об эффективной ликвидации каналов поступления наркотиков в страну идти не может. Конечно, намного легче получить быстрый результат за счет „мелочевки“, а ситуация на самом деле будет только ухудшаться. Не скрывается ли за достигнутыми успехами борьба с мелкими сбытчиками наркотиков или теми, кто сел на эту иглу?» — поинтересовался Александр Лукашенко 27 февраля у Игоря Шуневича 27 февраля.
В каких сферах преступность выросла
По семи показателям уровень преступности вырос — особенно это касается «коррупционных» преступлений. Самыми распространенными из них являются получение взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и растрата.
Глава МВД Игорь Шуневич во время
Еще один фактор — серьезное влияние на состояние уровня коррупции в экономике оказывает рост неплатежей между субъектами хозяйствования. Это приводит к тому, что некоторые руководители предприятий требуют взятки за своевременную оплату поставленной продукции и оказанные услуги.
«При этом проблемы с расчетами стали широко использоваться коррумпированными руководителями предприятий с долей госсобственности при выполнении договорных обязательств с коммерческими структурами. Кроме того, данная проблема непосредственно отражается на количестве поступающих обращений кредиторов, которые с помощью милиции и фактически за счет бюджетных средств пытаются решить свои проблемы по возврату долгов», — заявил министр.
Почему же по статистике растет количество коррупционных преступлений? По
Киберпреступления
В 2017 году на четверть вырос уровень киберпреступности. Как рассказали представители МВД на пресс-конференции 5 февраля, количество выявленных преступлений в сфере высоких технологий в прошлом году по сравнению с 2016 годом
Три четверти из них — это хищения путем использования компьютерной техники. В 2016 году было зарегистрировано 2471 такое преступление, в 2017 — уже 3099.
Кроме того к киберпреступлениям относятся несанкционированный доступ к компьютерной информации (462 случая в 2017 году, 258 — в 2016), неправомерное завладение компьютерной информацией, модификация компьютерной информации, компьютерный саботаж.
Радужная статистика и отсутствие анализа
Несмотря на то, что по данным МВД уровень преступности неуклонно сокращается, декларируемое снижение криминальных проявлений на 7% в год настораживает президента Беларуси Александра Лукашенко.
«Может быть, у нас скоро вообще преступности не будет? Возникают сомнения в объективности этой радужной картины, хотя министр мне постоянно говорит, что его цель — исключить эту „палочную“ статистику. Так должно и быть. Нужен результат», —
Глава государства убежден, что использовать ведомственную статистику надо для анализа, но не для самоуспокоения. «Необходимо видеть реальные проблемы, а не манипулировать цифрами», — заявил президент.
Статистика МВД по выявленным преступлениям публикуется каждый месяц, также подводятся итоги работы за год. Но к сожалению, если в МВД и анализируют преступность, то своими выводами в ведомстве делятся неохотно.
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Мы проанализировали данные МВД за последние 10 лет, и попытались выяснить - в каких сферах уровень преступности упал, а в каких вырос. И главное - почему?
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