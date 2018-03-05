По официальной статистике в Беларуси второй год подряд снижается общий уровень преступности. В 2017 году было зафиксировано самое значительное снижение числа преступлений за последние пять лет — на 7,1%. Мы проанализировали данные МВД за последние 10 лет, и попытались выяснить — в каких сферах уровень преступности упал, а в каких вырос. И главное — почему? Скажем честно — ответы на многие вопросы нам найти не удалось.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается на территории

всех регионов Беларуси. Наибольшее снижение уровня преступности отмечено в Минске (-12,2%), Гродненской (-8,8%) и Гомельской (-7,0%) областях. Наименьшее сокращение уровня преступности зафиксировано в Минской (-3,6%) и Витебской (-5,0%) областях.

Регион Число преступлений, 2017 год Число преступлений, 2016 год Беларусь 86 326 92 943 Брестская область 10 730 11 456 Витебская область 10 317 10 855 Гомельская область 13 458 14 474 Гродненская область 8 412 9 227 Минск 16 697 19 014 Минская область 16 480 17 089 Могилевская область 10 232 10 828









В каких сферах преступность падает?

Официальная статистика свидетельствует, что уровень преступности падает во всем фронтам. В Беларуси на 29,4% снизилось количество убийств и покушений на убийство, на 11,9% упало количество краж, на 18,3% — грабежей, а количество разбойных нападений — на 22,7%. Снижается и количество мошенничеств — на 13,8%.

Борьба с наркотиками и ужесточение законодательства также принесли свои плоды — количество преступлений, связанных с наркотиками, снизилось на 15,1%. Уровень преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов упал на 16,1%.

По мнению главы МВД Игоря Шуневича, такое снижение наркопреступности обусловлено «проведенными ранее профилактическими и практическими мероприятиями по пресечению фактов сбыта и поставок наркотических средств».

Но эта радужная картина не устраивает президента Беларуси — он усомнился , не работают ли в МВД исключительно на статистику.

«Мы боремся против наркоманов, а где те, которые сегодня партиями поставляют эту наркоту в Беларусь? Вот кто главный преступник, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Заботясь только о показателях, никакой речи об эффективной ликвидации каналов поступления наркотиков в страну идти не может. Конечно, намного легче получить быстрый результат за счет „мелочевки“, а ситуация на самом деле будет только ухудшаться. Не скрывается ли за достигнутыми успехами борьба с мелкими сбытчиками наркотиков или теми, кто сел на эту иглу?» — поинтересовался Александр Лукашенко 27 февраля у Игоря Шуневича 27 февраля.

В каких сферах преступность выросла

По семи показателям уровень преступности вырос — особенно это касается «коррупционных» преступлений. Самыми распространенными из них являются получение взятки, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями и растрата.

Глава МВД Игорь Шуневич во время доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко в ноябре прошлого года отметил, что наиболее криминализированная сегодня — сфера освоения бюджетных средств, а также средств предприятий с долей собственности государства в уставном фонде, в первую очередь для проведения закупок.

Еще один фактор — серьезное влияние на состояние уровня коррупции в экономике оказывает рост неплатежей между субъектами хозяйствования. Это приводит к тому, что некоторые руководители предприятий требуют взятки за своевременную оплату поставленной продукции и оказанные услуги.

«При этом проблемы с расчетами стали широко использоваться коррумпированными руководителями предприятий с долей госсобственности при выполнении договорных обязательств с коммерческими структурами. Кроме того, данная проблема непосредственно отражается на количестве поступающих обращений кредиторов, которые с помощью милиции и фактически за счет бюджетных средств пытаются решить свои проблемы по возврату долгов», — заявил министр.

Почему же по статистике растет количество коррупционных преступлений? По мнению генерального прокурора Беларуси Александра Конюка, увеличение количества выявленных коррупционных правонарушений и преступлений связано, прежде всего, с более активными действиями по их выявлению прокуратурой, КГБ, МВД и КГК.

Преступления Число преступлений, 2016 год Число преступлений, 2017 год Прирост, % Изнасилование и покушение

на изнасилование 137 184 +34,3% Вымогательство 106 134 +26,4% Хулиганство 4066 4146 +2,0 Взяточничество 1254 1922 +53,5% Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями 783 839 +7,2% Хищение путем присвоения

либо растраты 697 763 +9,5% Злоупотребление властью или

служебными полномочиями 271 332 +22,5

Киберпреступления

В 2017 году на четверть вырос уровень киберпреступности. Как рассказали представители МВД на пресс-конференции 5 февраля, количество выявленных преступлений в сфере высоких технологий в прошлом году по сравнению с 2016 годом увеличилось с 2471 до 3099.

Три четверти из них — это хищения путем использования компьютерной техники. В 2016 году было зарегистрировано 2471 такое преступление, в 2017 — уже 3099.

Кроме того к киберпреступлениям относятся несанкционированный доступ к компьютерной информации (462 случая в 2017 году, 258 — в 2016), неправомерное завладение компьютерной информацией, модификация компьютерной информации, компьютерный саботаж.

Радужная статистика и отсутствие анализа

Несмотря на то, что по данным МВД уровень преступности неуклонно сокращается, декларируемое снижение криминальных проявлений на 7% в год настораживает президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Может быть, у нас скоро вообще преступности не будет? Возникают сомнения в объективности этой радужной картины, хотя министр мне постоянно говорит, что его цель — исключить эту „палочную“ статистику. Так должно и быть. Нужен результат», — заявил он на последнем заседании Совета безопасности в конце февраля.

Глава государства убежден, что использовать ведомственную статистику надо для анализа, но не для самоуспокоения. «Необходимо видеть реальные проблемы, а не манипулировать цифрами», — заявил президент.

Статистика МВД по выявленным преступлениям публикуется каждый месяц, также подводятся итоги работы за год. Но к сожалению, если в МВД и анализируют преступность, то своими выводами в ведомстве делятся неохотно.



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