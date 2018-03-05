Доброе утро!

Наконец-то вчера установилась по-настоящему приятная зимняя морозная и солнечная погода! А в выходной, помните, как чудесно развлекались в сугробах ? Но это, увы, ненадолго . Зато работать осталось всего два дня (да-да, мы включили обратный отсчет!).





ВАЖНОЕ

Вчера был день серьезных кадровых назначений. Теперь у нас новый министр спорта — выходец из службы безопасности президента (вспомнили другие назначения-повышения из этой структуры), новый директор «Беларусьфильма» и новые главы районов. Последним президент наказал обратить особое внимание на экономику регионов: «Нам нужны нормальные зарплаты. Вы думайте, как не просто сохранить производство, а чтобы оно было рентабельным, чтобы избежать этих убытков… Власть должна быть в одном кулаке. Как только мы где-то дрогнем, упустим процессы из-под контроля, мы получим вариант, как у наших соседей. Поэтому власть есть власть, но никакого самодурства».

Вчера президент подписал еще один указ — о сдаче в аренду жилых помещений физическими лицами. Теперь все намного проще, подробности — здесь .

С марта сразу несколько белорусских вузов подняли цены на обучение. Студентам придется доплатить, даже если они рассчитались за март до подорожания. Рассказываем, где и сколько .

Россия с Украиной продолжают решать газовый спор. Вчера «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов — но Украину не устроили условия , плюс она собирается требовать с «Газпрома» компенсацию убытков из-за срыва поставок газа — им пришлось покупать в Европе в четыре раза дороже.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Российский миллиардер Михаил Гуцериев в последнее время стал частым гостем в Беларуси. Во многом это объясняется тем, что подконтрольная ему компания «Славкалий» активно строит Нежинский горнообогатительный комбинат в Любанском районе — это самый крупный проект, который частная компания реализует на постсоветском пространстве. Поговорили с Михаилом Сафарбековичем о калии, ИТ-стране, резиденции в Красносельском… И нашем президенте, конечно: «Лукашенко — необычный человек. Лет 15 назад он мне сказал удивительную фразу: „Миша, ты знаешь, мне от тебя ничего не надо. Я у тебя никогда ничего не просил и не попрошу лично. Но если ты где-нибудь увидишь, что лежит кирпич, подними и принеси его в Беларусь“. Я был потрясен. После этого у нас сложились нормальные человеческие отношения». Но «майбах», говорит Гуцериев, президенту все же подарил не он.





Вот очень непростой текст о том, как мамы и папы после развода делят детей в суде . Рассказываем, почему родители не могут договориться, на что готовы пойти бывшие, чтобы воспитывать ребенка самостоятельно, и о чем дети рассказывают за закрытыми дверями. «Развод — это всегда драма, но даже в такой сложной ситуации можно договориться, как дальше жить и с кем останется ребенок. Но в силу амбиций, взаимных обид, претензий, накопившихся за годы семейной жизни, которые после развода приобретают еще больший размах, родители временно утрачивают способность к принятию конструктивной позиции в конфликте. Чаще вспоминают плохие моменты из совместной жизни, а все хорошее забывается моментально, словно и не было этого никогда. И начинается: «Она такая, он такой».

А вот актуальная для многих история с расчисткой дорог и сугробов. Городским жителям еще очень везло — вон владелец автономного дома в деревне Бузуны в 35 километрах от Минска после снегопадов оказался полностью отрезан от цивилизации . Молодая семья с маленьким ребенком просила сельские и районные власти прочистить к ним дорогу. Но вертикаль оказалась бессильной: на их тракторе стоит GPS, и поэтому он не может отклониться от маршрута.

В новом выпуске «Простой политики» рассказываем, как Трамп меняет расстановку сил в мире и станет ли Америка снова великой . Помните, он провозгласил лозунг America First и сказал, что всегда будет ставить интересы страны на первое место. Пока от своих обещаний Трамп не отходит. Но его действия довольно серьезно меняют расклад сил в мире.

Пообщались с 26-летним динамовцем Куинтоном Хауденом , который совсем недавно выиграл олимпийскую бронзу в составе сборной Канады и впервые в карьере провел почти год в Европе — и вот какие воспоминания о Беларуси он увезет с собой за океан.





А у вас бывает, что лекарства не помогают? Врачи говорят, что претензии по поводу эффективности и качества препарата нередко не имеют оснований — лечение не дает результата из-за того, что лекарство принимают неправильно. Рассказываем, как надо .

Все новости понедельника, 5 марта

И вот вам напоследок немного ми-ми-ми. Посмотрите, как трогательно пингвинчик кружит со снежинками . Мы тоже так хотим.

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