Биатлонист, призер Олимпийских игр Алексей Айдаров в эфире телеканала ОНТ рассказал подробности о воскресном биатлонном забеге, в котором участвовал президент.



Фото: president.gov.by

Спортсмен говорит, что сооружение, опершись на которое стрелял Александр Лукашенко, они придумали вынужденно.

— Наш президент очень спортивный, и я с ним по спорту знаком очень давно. У него больное колено, и надо было как-то исправлять положение. Пришлось выкручиваться: поставили обыкновенный стол, на стол положили ковер, на ковер поставили лавку и сделали упор для стрельбы. Что лежа, что стоя, что с упора — стрелять одинаково сложно, — отметил Айдаров.



Скриншот видео ОНТ

Гимнастка Ксения Санкович, которая бежала в команде президента рассказала, что впечатлена мужеством женской половины команды.

— Вот врач президента Светлана Коношенко с нами также бежала, Дарья Шманай — госслужащий, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, даже студентка БНТУ Алина Роскач — никто из них не отстал. Все смотрелись на трассе очень достойно.

Сам президент накануне рассказывал, что мероприятие было организовано, чтобы люди могли увидеть олимпийских чемпионок Дарью Домрачеву, Ирину Кривко и Динару Алимбекову.





— Вот поэтому мы решили прийти на стадион, решили устроить тут пальбу по мишеням. Стреляли все неплохо, — прокомментировал заезд Александр Лукашенко.