Противники строительства под Брестом аккумуляторного завода встретились с помощником президента

Противники строительства под Брестом аккумуляторного завода встретились 5 марта с помощником президента — главным инспектором по Брестской области Василием Герасимовым, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.



Фото со встречи жителей Бреста и района с представителями районных властей, охраны природы, бизнеса и администрации СЭЗ 15 января 2018 года

Герасимов в Дрогичинском райисполкоме проводил прием граждан, на который записались активисты Дмитрий Бекалюк и Александр Кабанов.

В ходе встречи Бекалюк и Кабанов представили новые факты о заводе. В частности, по их словам, руководство предприятия пытается скрыть от общественности, что там будет организовано литейное производство с объемом более 13 тысяч тонн свинца и его сплавов в год.

Кроме того, активисты обратили внимание помощника президента на то, что технология, которая будет применяться на аккумуляторном заводе, не инновационная, как заявляет руководство предприятия, а устаревшая: из 1990-х годов (например, как на построенном в 2004 году предприятии «Веста-Днепр» в украинском Днепре).

При этом технология очистки в части литейного производства на строящемся заводе не разработана и нигде не показана: ни в ОВОСе (документ об оценке воздействия на окружающую среду), ни в проектной документации, ни в технических паспортах. Системы аспирации (удаление пыли и газа из рабочей зоны с помощью воздуха) и фильтрации именно литейного участка завода никак не проработаны, и непонятно, как системы очистки будут улавливать высокотемпературные аэрозольные выбросы свинца (пар).

На встрече активисты также проинформировали помощника президента, что предприятие предоставляет контролирующим органам порой недостоверную и искаженную информацию относительно взрывоопасности объекта.

«Помощник президента сообщил активистам, что планируется создание комиссии, которая будет разбираться со всеми фактами, поднятыми в связи со строительством данного аккумуляторного завода», — сказал правозащитник.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. Было собрано почти 37 тыс. подписей против строительства, которые были переданы в Администрацию президента 22 февраля.

27 февраля в суде Московского района Бреста началось рассмотрение иска группы граждан и общественного объединения «Экодом» к ООО «АйПауэр».