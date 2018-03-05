Интернет- здание "Газета Слонимская" сообщает о том, что пассажирские перевозки междугороднего сообщения приостановили свою деятельность с 5 марта. Напомним, с 26 февраля многие региональные перевозчики приостановили свою деятельность в связи с принятием дополнений и изменений в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». В настоящий момент деятельность частных маршруток признана незаконной. Так, если "незаконную" маршрутку остановят, то водителю и владельцу автомобиля грозят штрафы. Стоит отметить, что частным перевозчикам были направлены письма с предупреждениями об изменениях в законодательстве и о грозящих последствиях. До конца маршрутчики надеялись, что к их мнению прислушаются, однако это не случилось. Многие перевозчики, чтобы избежать штрафов решили отменить свои рейсы на время пока будет выяснено, как работать по новым правилам. В итоги пострадали пассажиры.

Согласно изменениям перевозчики междугородных маршрутов должны заключить договоры с операторами, отправляться в рейс с вокзала и ездить по утвержденному графику и маршруту. Многих граждан страны, которые регулярно пользуются услугами перевозчиков, привело в шок нововведение. Некоторые до сих пор не понимают почему удобный сервис необходимо "ломать".

Большинство перевозчиков уверены, что выполнить требование закона нереально. Хотя бы потому, что на автовокзалах просто не будет столько места, чтобы принять все маршрутки. Так, например из Минска, отправляется огромное количество машин по всем направлениям, а на минском вокзале только около трех десятков платформ. Помимо бронирования, отмены билетов и остановок, многих белорусов волнует вопрос о подорожании поездки. По словам представителя перевозчика, работа через вокзал-это лишние расходы, из-за которых придется повысить стоимость билетов.



Что говорят в министерстве транспорта?

По словам заместителя министра транспорта и коммуникаций Александра Шишко, перевозчики должны заключить договоры на регулярные перевозки на маршрутах, по которым работают. У регулярных перевозчиков есть расписание движения, маршрут, в договоре отмечены все требования, которые необходимо соблюдать. В частности, это касается режима труда и отдыха водителя, безопасности пассажира, соблюдение скоростного режима и многое другое. Заместитель министра также отметил, что изменения в законе были сделаны для безопасности пассажиров.

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