История о восьмимесячном ребенке, которому в Новополоцке домашний далматин прокусил голову, вызвала большой резонанс. Мальчика спасли витебские врачи, проведя во многом уникальную операцию.

Риск инфекции, по словам оперировавшего ребенка нейрохирурга Игоря Тихомирова, остается и сейчас — зубы собаки никак нельзя назвать стерильными, ее слюна проникла глубоко. Поэтому мальчик еще некоторое время проведет в больнице.

— Маленький пациент, которого перевозили на реанимобиле, был еще в дороге, а мы уже готовились к операции. Из Новополоцка нам по электронной почте сбросили результаты компьютерной томографии. Вместе с главным детским нейрохирургом страны Михаилом Талабаевым заранее обсудили тактику перевозки пострадавшего, сам ход операции. Конечно же, все моменты предугадать было сложно, что-то пришлось корректировать уже за операционным столом, — вспоминает Игорь Тихомиров.

Малыша привезли в сознании, он был на руках у мамы.

У ребенка было восемь проколов зубами пса с двух сторон — теменная область, ушные раковины. Одна из ран — проникающая в череп, осколок — в полтора сантиметра. Мозговая оболочка и сам мозг повреждены, рассказал нейрохирург.

Операция шла около двух часов, Игорю Тихомирову помогал нейрохирург Антон Эрдман. Малышу провели трепанацию черепа, убрали отломки вогнутой кости, все обработали. Сутки ребенок находился в медикаментозном сне. Потом его вывели из искусственной комы, на третий день он уже улыбался.

— На том мы с маленьким пациентом и попрощались — он уехал в Минск. Есть ли в случившемся вина взрослых членов семьи? Спорить, конечно, можно, но то, что в данной ситуации ни ребенок, ни собака контролировать свои действия не могли, сомнению не подлежит. Пес принял малыша за конкурента на лакомый кусок с хозяйского стола, — считает Игорь Тихомиров.