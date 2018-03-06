﻿ "На голове - восемь проколов зубами". Нейрохирурги о том, как спасали ребенка, покусанного далматином. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"На голове - восемь проколов зубами". Нейрохирурги о том, как спасали ребенка, покусанного далматином

06.03.2018 11:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

История о восьмимесячном ребенке, которому в Новополоцке домашний далматин прокусил голову, вызвала большой резонанс. Мальчика спасли витебские врачи, проведя во многом уникальную операцию.

Риск инфекции, по словам оперировавшего ребенка нейрохирурга Игоря Тихомирова, остается и сейчас — зубы собаки никак нельзя назвать стерильными, ее слюна проникла глубоко. Поэтому мальчик еще некоторое время проведет в больнице.

— Маленький пациент, которого перевозили на реанимобиле, был еще в дороге, а мы уже готовились к операции. Из Новополоцка нам по электронной почте сбросили результаты компьютерной томографии. Вместе с главным детским нейрохирургом страны Михаилом Талабаевым заранее обсудили тактику перевозки пострадавшего, сам ход операции. Конечно же, все моменты предугадать было сложно, что-то пришлось корректировать уже за операционным столом, — вспоминает Игорь Тихомиров.

Малыша привезли в сознании, он был на руках у мамы.

У ребенка было восемь проколов зубами пса с двух сторон — теменная область, ушные раковины. Одна из ран — проникающая в череп, осколок — в полтора сантиметра. Мозговая оболочка и сам мозг повреждены, рассказал нейрохирург.

Операция шла около двух часов, Игорю Тихомирову помогал нейрохирург Антон Эрдман. Малышу провели трепанацию черепа, убрали отломки вогнутой кости, все обработали. Сутки ребенок находился в медикаментозном сне. Потом его вывели из искусственной комы, на третий день он уже улыбался.

— На том мы с маленьким пациентом и попрощались — он уехал в Минск. Есть ли в случившемся вина взрослых членов семьи? Спорить, конечно, можно, но то, что в данной ситуации ни ребенок, ни собака контролировать свои действия не могли, сомнению не подлежит. Пес принял малыша за конкурента на лакомый кусок с хозяйского стола, — считает Игорь Тихомиров.

Читайте также
В Новополоцке далматин на глазах у родителей прокусил голову 8-месячному малышу
«Не разрешает войти в кухню, потому что там живет ее миска». Почему собаки нападают дома
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 229
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленький пациент, которого перевозили на реанимобиле, был еще в дороге, а витебские нейрохирурги уже готовились к операции. Из Новополоцка по электронной почте им...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
До 3 градусов тепла и снег ожидаются в Беларуси 7 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика